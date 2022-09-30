Şakanın sonu kötü bitti! 10 yaşındaki çocuğun kafasına trafik konisi sıkıştı... Çıkartmak için adeta seferber oldular

Okulda oyun oynarken trafik konisi kafasına geçiren 10 yaşındaki bir çocuk büyük paniğe neden oldu. Malezya'nın Johor kentindeki okuldaki öğretmenler, yarım saat boyunca çocuğun kafasından koniyi çıkartmak için uğraştı ve bütün girişimlerin başarısız olmasından sonra polisle iletişime geçildi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edilmesinden sonra kurtarma operasyonu başladı.

"20 DAKİKA HARCADIK"

10 yaşındaki çocuğun kafasındaki trafik konisini çıkartmak için itfaiye görevlileri kesici bir alette tam 20 dakikalık hassas bir operasyon gerçekleştirdi. Pontian İtfaiye ve Kurtarma İstasyonu öğrencinin kafasını koniden nazikçe ayırabildi.