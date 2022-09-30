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Şakanın sonu kötü bitti! 10 yaşındaki çocuğun kafasına trafik konisi sıkıştı... Çıkartmak için adeta seferber oldular

30.09.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya'nın Johor kentinde bir okulda oynarken kafasına trafik konisi sıkışan 10 yaşındaki bir çocuk zor anlar yaşadı. Olayın polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğa müdahale etti. Diğer öğrencilerin şaşkın bakışları altında 10 yaşındaki çocuğun kafasından trafik konisini çıkartmak için 6 itfaiye görevlisi seferber oldu.

Okulda oyun oynarken trafik konisi kafasına geçiren 10 yaşındaki bir çocuk büyük paniğe neden oldu. Malezya'nın Johor kentindeki okuldaki öğretmenler, yarım saat boyunca çocuğun kafasından koniyi çıkartmak için uğraştı ve bütün girişimlerin başarısız olmasından sonra polisle iletişime geçildi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edilmesinden sonra kurtarma operasyonu başladı.

"20 DAKİKA HARCADIK"

10 yaşındaki çocuğun kafasındaki trafik konisini çıkartmak için itfaiye görevlileri kesici bir alette tam 20 dakikalık hassas bir operasyon gerçekleştirdi. Pontian İtfaiye ve Kurtarma İstasyonu öğrencinin kafasını koniden nazikçe ayırabildi.
Operasyon komutanı Mohd Ezal Azman, "Saat 13.28'de olayla ilgili bir çağrı aldıktan sonra altı itfaiyeci olay yerine SOS Kurtarma Aracıyla geldi.Kurtarma aletini kullanarak koniyi keserek 10 yaşındaki kurbanı kurtarmak için 20 dakika harcadık." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Malezya
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