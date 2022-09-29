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Sakarya'da 18 okulda 1 ton 650 kilogram atık pil toplandı

29.09.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 18 okulda 1 ton 650 kilogram atık pil toplandı

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki 18 okulda Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanan 1 ton 650 kilogram atık pil, geri dönüşüme gönderildi.

Erenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde ilçedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere atık pil kutuları konuldu.

Yaklaşık 6 aylık süreçte projeye destek veren 18 okulda 1 ton 650 kilogram atık pil toplandı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, geri dönüşüme katkı sağlayan okul yöneticilerini makamında ağırlayarak çeşitli hediyeler takdim etti.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesi konusunda projenin öneminin farkında olduklarını bildiren Kılıç, atık pil toplayan 18 okul yöneticisini ve öğrencilerini kutladı.

Kılıç, atıkların geri dönüştürülmesi konusunda belediye olarak çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyarette, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy da yer aldı.

Sakarya'da 18 okulda 1 ton 650 kilogram atık pil toplandı

Sakarya'da 18 okulda 1 ton 650 kilogram atık pil toplandı

Sakarya'da 18 okulda 1 ton 650 kilogram atık pil toplandı

Sakarya'da 18 okulda 1 ton 650 kilogram atık pil toplandı

Sakarya'da 18 okulda 1 ton 650 kilogram atık pil toplandı

Sakarya'da 18 okulda 1 ton 650 kilogram atık pil toplandı

Sakarya'da 18 okulda 1 ton 650 kilogram atık pil toplandı

Sakarya'da 18 okulda 1 ton 650 kilogram atık pil toplandı

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Sakarya geri dönüşüm okul destek sıfır atık projesi

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