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Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

25.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i silahla 4 kişi yaralandı.

Küpçüler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu, 3 kişi de darbedilerek yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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Sakarya kavga silah yaralı

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