Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde camide çıkan yangın söndürüldü.
Kale Mahallesi'ndeki İrşadiye Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın, camide hasara neden oldu.
Şanlıurfa'da camide çıkan yangın hasara neden oldu
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