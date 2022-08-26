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Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünler imha edildi

26.08.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünler imha edildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş 2 bin 600 paket saç boyası ile 400 paket kozmetik ürün imha edildi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile zabıta ekipleri, Evren Sanayi Sitesi'ndeki üretim ve paketleme yapan iş yerini denetledi.

İş yerindeki incelemelerde, bazı kozmetik markalarına ait doluma hazır ambalajlar, dolum makineleri ile son kullanma süresi geçmiş 2 bin 600 paket saç boyası ve 400 paket tüy dökücü kozmetik ürün ele geçirildi.

El konulan ürünler ekiplerce imha edildi, iş yeri hakkında tutanak tutuldu.

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünler imha edildi

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Anahtar Kelimeler:
kozmetik boya eyyübiye belediyesi

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