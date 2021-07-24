YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

24.07.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sercan B. idaresindeki 02 AZ 368 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Kırbaşı mevkisinde devrildi. Olay yerinden geçen Abdi D'nin kullandığı 63 ACS 474 plakalı otomobil ile Zeynel Abidin G. yönetimindeki 63 K 7494 hafif ticari araç ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 AYH 31 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:16
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:47
Yatsı
21:18

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cumartesi

Erdem Eczanesi
Haliliye
Eren Eczanesi
Haliliye
Sevim Eczanesi
Haliliye
Hasbey Eczanesi
Eyyubiye
Maşuk Eczanesi
Karakopru
Vema Eczanesi
Karakopru
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Başkentte kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Başkentte kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

GÜNCELLEME - Kocaeli'de denize giren 2 kardeş boğuldu, 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

GÜNCELLEME - Kocaeli'de denize giren 2 kardeş boğuldu, 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.