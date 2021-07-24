Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sercan B. idaresindeki 02 AZ 368 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Kırbaşı mevkisinde devrildi. Olay yerinden geçen Abdi D'nin kullandığı 63 ACS 474 plakalı otomobil ile Zeynel Abidin G. yönetimindeki 63 K 7494 hafif ticari araç ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 AYH 31 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.