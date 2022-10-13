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Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla görenleri şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım!''

13.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değişimiyle sık sık dikkatleri üzerine çeken ünlü türkücü Ceylan, son paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu. Ceylan'ın yeni stili, bazı takipçileri tarafından Aleyna Tilki'ye benzetildi.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü türkücü Ceylan, adeta yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 48 yaşında olan Ceylan'ın son paylaşımı, sosyal medyayı çalkaladı.

Ceylan'ın değişimine ''Abla gençlik iksiri mi içtin?'', ''Vallahi Aleyna Tilki sandım'' ve ''Evrimin göbek adı sensin'' gibi şaşkınlık belirten birçok yorum yapıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla görenleri şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım!''

Sosyal medyada epey aktif olan Ceylan, yeni imajıyla sık sık magazin basınının dikkatini çekiyor.

Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla görenleri şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım!''

Estetik operasyonlar sonucu bambaşka bir görüntü kazanan Ceylan, görenleri şaşkına çeviriyor.

Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla görenleri şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım!''

Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan Ceylan, yaşamına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla görenleri şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım!''

Müzik kariyerine devam eden ünlü türkücü, sahneden pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla görenleri şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım!''

Ceylan, geçtiğimiz temmuz ayında kanser tedavisi gören ablacı Nalan Avcı'yı toprağa vermişti. Acı haberi, meslektaşı Alişan duyurmuştu.

Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla görenleri şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım!''

Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt da tıpkı annesi gibi değişimiyle görenleri hayrete düşürüyor.

Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla görenleri şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım!''

Melodi Bozkurt, annesinin yolundan giderek şarkıcılık yapmaya karar verdi.

Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla görenleri şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım!''

Melodi Bozkurt'un 'Kıyamadım' ve 'Hastayım Ama' adında şarkıları bulunuyor.

Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla görenleri şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım!''

Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla görenleri şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım!''

Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla görenleri şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım!''

Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla görenleri şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım!''

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Aleyna Tilki ceylan sosyal medya stil yaşında
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