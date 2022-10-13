Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla görenleri şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım!''

Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü türkücü Ceylan, adeta yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 48 yaşında olan Ceylan'ın son paylaşımı, sosyal medyayı çalkaladı.

Ceylan'ın değişimine ''Abla gençlik iksiri mi içtin?'', ''Vallahi Aleyna Tilki sandım'' ve ''Evrimin göbek adı sensin'' gibi şaşkınlık belirten birçok yorum yapıldı.

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Sosyal medyada epey aktif olan Ceylan, yeni imajıyla sık sık magazin basınının dikkatini çekiyor.

Estetik operasyonlar sonucu bambaşka bir görüntü kazanan Ceylan, görenleri şaşkına çeviriyor.

Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan Ceylan, yaşamına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Müzik kariyerine devam eden ünlü türkücü, sahneden pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Ceylan, geçtiğimiz temmuz ayında kanser tedavisi gören ablacı Nalan Avcı'yı toprağa vermişti. Acı haberi, meslektaşı Alişan duyurmuştu.

Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt da tıpkı annesi gibi değişimiyle görenleri hayrete düşürüyor.

Melodi Bozkurt, annesinin yolundan giderek şarkıcılık yapmaya karar verdi.

Melodi Bozkurt'un 'Kıyamadım' ve 'Hastayım Ama' adında şarkıları bulunuyor.