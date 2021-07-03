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Scarlett Johansson cinsel fantezisini açıkladı: Tercihim...

03.07.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ödüllü oyuncu Scarlett Johansson, yaptığı itirafla olay yarattı. 2 kere dünyanın en seksi kadını seçilen 36 yaşındaki yıldız, "Arabada cinsel ilişkiye girmeyi seviyorum. Gerçekten çılgın ve değişik bir şey yapmak isteseydim arka koltuğu seçerdim" dedi.

Geçtiğimiz yıl hayatını Colin Jost ile birleştiren Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson, bu kez yaptığı itirafla gündeme geldi.

SCARLETT JOHANSSON'DAN OLAY İTİRAF

Geçtiğimiz yıl hayatını Colin Jost ile birleştiren Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson, bu kez yaptığı itirafla gündeme geldi.

"ARKA KOLTUĞU SEÇERDİM"

"ARKA KOLTUĞU SEÇERDİM"
Geçtiğimiz yıl hayatını Colin Jost ile birleştiren Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson, bu kez yaptığı itirafla gündeme geldi. Bir dergiye konuşan Scarlett Johansson, "Arabada cinsel ilişkiye girmeyi seviyorum. Gerçekten çılgın ve değişik bir şey yapmak isteseydim arka koltuğu seçerdim" ifadelerini kullandı.
Scarlett Johansson, yeni filmi öncesi Black Widow (Kara Dul) karakterinin Iron Man 2'de cinselleştirilmesini eleştirmişti.
Scarlett Johansson, Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) kendi içindeki reformları geciktirmesi üzerine, sinema sektörü çalışanlarına birlikten çekilme çağrısı yaparak gündeme gelmişti.
Ödüllü oyuncu 2020 yılında, Marriage Story filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar adaylığı; Jojo Rabbit filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar adaylığı kazandı.
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Anahtar Kelimeler:
Scarlett Johansson
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