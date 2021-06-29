Scarlett Johansson güzellik sektörüne kendi markası ile adım atacak!

Lucy, Captain Marvel ve Iron Man gibi filmlerde rol alan Hollywood yıldızı Scarlett Johansson kozmetik ve güzellik alanına yatırım yapan dünyaca ünlü yıldızlara katıldı. Kendi markasını yaratacağını belirten Johansson'un henüz yatırım aşamasında olduğu biliniyor. BAFTA ödülü sahibi Amerikalı oyuncu yakın zamanda Black Widow filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor...

Scarlett Johansson'da yatırım olarak güzellik sektörünü tercih etti!

BAFTA ödülü sahibi Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson yatırım amaçlı yeni bir sektöre el atacağını duyurdu.

Birçok yıldız isim gibi kozmetik sektörüne merak saran Johansson, kendi markasını yaratmaya hazırlanıyor.

Son olarak Marriage Story ile ekranlarda yer alan Johansson, çekimleri sona eren Black Widow isimli film ile seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor.

36 yaşındaki oyuncunun, girişimci olarak ilk adımı ve adı açıklanmayan markasının 2022'nin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.