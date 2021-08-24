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Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla gardıropta basıldı

24.08.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de Sabahın Sultanı Seda Sayan ismiyle başlayan yeni programda şaşkına çeviren bir olay vardı. 5 aylık hamile kadını ailesi gardıropta sevgilisiyle bastı. Seda Sayan'ın ekrana çıkardığı Gülsüm anlattıkları ile pes dedirtti.

Gülsüm ve Şahin çiftinin Seda Sayan'ın Star TV'de yeni başlayan programına taşınan hikayesi akıllara durgunluk verdi. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Gülsüm'ü, eşinin akrabaları evinde bir erkekle bastı.

AŞIĞINI GARDIROBA SAKLADI

Gardıroba sakladığı adamı Gülsüm'ün erkek kardeşi buldu. Gülsüm o sarılarda hamileydi. Gardıroptan çıkan Ahmet isimli babası yaşındaki adamla ilişkisi olmadığını, korktuğu için sakladığını iddia etti. Ailesi ve kocası buna inandı olayı kapattı.

HAMİLE GÜLSÜM GARDIROPTA AŞIĞIYLA BASILDI!

GARDIROPTAKİ ADAMA KAÇTI

GARDIROPTAKİ ADAMA KAÇTI
Ancak olaydan 4 ay sonra 4. çocuğunu doğurunca Gülsüm, gardıropta yakalanan adama kaçtı. Gülsüm, Star TV'de Seda Sayan'ın programına çıktı izleyenler açıklamaları ile şaşkına döndü.
3 çocuk sahibi Şahin kayınpederi ile bir başka ile tarlada çalışmaya gitti. Eşini bir gün telefonla arayıp komşu köyde çobanlık yapan Ahmet'in eve geleceğini ve bir senet bırakacağını söyledi. Gülsüm o gün eve gelen Ahmet'i içeri aldı. Ancak kocanın bilmediği bir şey vardı. O da karısı Gülsüm ile Ahmet arasında yasak bir ilişki vardı. Gülsüm kocasının evde olmamasını fırsat bilip ilişkiyi ilerletmişti.
Gülsüm'ün yan komşusu eve girip saatlerce çıkmayan adamı görünce ailesine haber verdi. Şahin'in ablası ve eniştesi ile Gülsüm'ün ağabeyi eve gidip duruma bakmaya karar verdi. Eve girdiklerinde içerde önce kimseyi bulamadılar. Ancak içerde bir sigara kokusu vardı. Şahin'in ablası bir bahane bulup yatak odasına girince şoke oldu. İçerde bir battaniye altına saklanmış ama ayakları görünen bir erkek vardı.
Abla çığlık atıp salondakilerin yanına gidip, 'içerde bir adam var' dedi. Bunun üzerine enişte ve ağabey hemen yatak odasına girdi. İçeri baktıklarında önce kimseyi göremediler. Sonra odadaki gardıroba yöneldiler. Gülsüm hemen önlerine geçip gardırobu açtırmadı. Ağabeyi ısrar edip açınca içerde Gülsüm'ün yasak ilişkide bulunduğu Ahmet'i buldular.
Aile adamı dışarı çıkarıp jandarmaya teslim etti. Gülsüm ise kendisini 'Kavga çıkmasın diye sakladım. Onunla bir ilişkim yok. Sadece korktuğum için bunu yaptım' dedi. Aile durumu başka bir ilde çalışan eşine bildirdi. Eşi Şahin eve döndüğünde karısı ile konuştu ve onun anlattıklarına inandı. Hamile olan eşinden kuşkulansa da evliliği devam ettirdi. 4 ay sonra Gülsüm doğum yaptı. Şahin çocuğun kendisinden olduğuna emin olmak için DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Gülsüm bunu duyunca doğumdan 15 gün sonra evdeki çocukları da alıp kaçtı.
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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
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