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  4. Seda Sayan yine sosyal medyanın diline düştü! Alay konusu oldu

Seda Sayan yine sosyal medyanın diline düştü! Alay konusu oldu

14.07.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı şarkıcılığının yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine takipçilerinin diline düştü. Photoshopu abartan Seda Sayan alay konusu olmaktan kurtulamadı.

Fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Seda Sayan'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım yine olay oldu.

SEDA SAYAN ALAY KONUSU OLDU

Seda Sayan, arkadaşlarıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaştı.
Söz konusu paylaşımında photoshopu yine abartan Seda Sayan takipçilerinin diline düştü.
Yaptığı fotoğrafla adeta 20'li yaşlara geri dönen Seda Sayan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.

Seda Sayan'ın paylaşımına yapılan yorumlar şu şekilde:

Seda Sayan'ın paylaşımına yapılan yorumlar şu şekilde:
"Ne zor yaşlılığı kabullenmek",
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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan Instagram
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yaşlanmak hiç işinize gelmiyor degilmi hep zevki sefa hayat olsun isteniyor ne yaparsanız yapın öleceksiniz sabah kalkar kalmaz paylaş bakalım kendine güvenin varsa

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