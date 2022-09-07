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  4. 'Şehirler arası Kazanova': 50 şehirden 50 kadınla! Sırf bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

'Şehirler arası Kazanova': 50 şehirden 50 kadınla! Sırf bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

07.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Montana bölgesinden 25 yaşındaki Matthew Wurnig, sosyal medyada bilinen bir isim. 50 eyaletten 50 farklı kadınla randevuya çıkan ve daha sonra tam zamanlı işinden ayrılıp şehirler arası Kazanova olarak boy gösteren genç adam, şimdi anılarını yüzbinlerce takipçisiyle paylaşarak para kazanan bir sosyal medya fenomeni.

Matthew Wurnig, pandemi karantinası sırasında kendini eğlendirmek için ünlü bir çevrimiçi flört uygulaması olan Tinder'ı indirdi. 25 yaşındaki genç, uygulamada bir profil oluşturmadan önce hayatında sadece beş randevuya çıkmıştı ama şimdi kaybettiği zamanı kesinlikle telafi ediyor.

İşte hikayesi:

KAFASINI DAĞITACAK BİR ŞEYLER ARADI

KAFASINI DAĞITACAK BİR ŞEYLER ARADI
Karantinalar esnasında herkes gibi kafasını dağıtacak bir şeylere ihtiyaç duyan Wurnig, çevrimiçi flört uygulamalarını denemeye karar verdiğinde sadece can sıkıntısını gidermek istemişti. Ancak daha sonra konum ayarlarını değiştirebileceğini fark etti ve başka şehirlerden kadınlarla iletişim kurmaya başladı.

TÜM ÜLKEYİ DOLAŞTI

TÜM ÜLKEYİ DOLAŞTI
Covid sırasında online olarak gerçekleşen görüşmelerini hızla yüz yüze buluşmalara çeviren genç adam, Ocak 2021'de neredeyse tüm ülkeyi dolaşır olmuştu.

AŞK TURUNU TAMAMLADI

AŞK TURUNU TAMAMLADI
“Pandemiden önce, sadece beş randevuya çıkmıştım. Şimdi, 100'ü geçti ve hala kadınları anlamıyorum” diyen içerik üreticisi, her zaman %100 başarılı olamadığını ve bazen yolda bile kaldığını açıkladı. Ancak her şeye rağmen 'aşk turu'nu Haziran 2021'de tamamlamayı başardı.

İŞİNDEN AYRILDI

İŞİNDEN AYRILDI
Ancak daha sonra biriyle bağlantı kurmak için ilk randevudan fazlasına ihtiyacı olduğunu fark etti ve Şubat 2022'de tekrar yollara çıkmaya karar verdi. Bunun için işinden ayrılan Wurnig, ''50 Şehir 50 Kadın'' konseptli bir içerik serisine başlayarak maceralarını işine dönüştürdü ve şimdi yüzbinlerce takipçisi var.

''PROFESYONEL DEĞİLİM''

''PROFESYONEL DEĞİLİM''
Ancak, 100'den fazla randevuya çıkarak flört hayatını hızlandırmasına rağmen, Wurnig kendini “profesyonel” olarak görmüyor. O sadece, aradıkları kişi kendisi olsun ya da olmasın, flört ettiği kadınların yanından bir gülümsemeyle ayrılmasını umuyor.
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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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