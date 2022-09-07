'Şehirler arası Kazanova': 50 şehirden 50 kadınla! Sırf bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

Matthew Wurnig, pandemi karantinası sırasında kendini eğlendirmek için ünlü bir çevrimiçi flört uygulaması olan Tinder'ı indirdi. 25 yaşındaki genç, uygulamada bir profil oluşturmadan önce hayatında sadece beş randevuya çıkmıştı ama şimdi kaybettiği zamanı kesinlikle telafi ediyor.

İşte hikayesi:

KAFASINI DAĞITACAK BİR ŞEYLER ARADI Karantinalar esnasında herkes gibi kafasını dağıtacak bir şeylere ihtiyaç duyan Wurnig, çevrimiçi flört uygulamalarını denemeye karar verdiğinde sadece can sıkıntısını gidermek istemişti. Ancak daha sonra konum ayarlarını değiştirebileceğini fark etti ve başka şehirlerden kadınlarla iletişim kurmaya başladı.

TÜM ÜLKEYİ DOLAŞTI Covid sırasında online olarak gerçekleşen görüşmelerini hızla yüz yüze buluşmalara çeviren genç adam, Ocak 2021'de neredeyse tüm ülkeyi dolaşır olmuştu.

AŞK TURUNU TAMAMLADI “Pandemiden önce, sadece beş randevuya çıkmıştım. Şimdi, 100'ü geçti ve hala kadınları anlamıyorum” diyen içerik üreticisi, her zaman %100 başarılı olamadığını ve bazen yolda bile kaldığını açıkladı. Ancak her şeye rağmen 'aşk turu'nu Haziran 2021'de tamamlamayı başardı.



İŞİNDEN AYRILDI Ancak daha sonra biriyle bağlantı kurmak için ilk randevudan fazlasına ihtiyacı olduğunu fark etti ve Şubat 2022'de tekrar yollara çıkmaya karar verdi. Bunun için işinden ayrılan Wurnig, ''50 Şehir 50 Kadın'' konseptli bir içerik serisine başlayarak maceralarını işine dönüştürdü ve şimdi yüzbinlerce takipçisi var.