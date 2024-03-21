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  4. Hasan Can Kaya konuğunun yaptığı işi duyunca kendini tutamadı! "Aranızda kullanıyor musunuz?"

Hasan Can Kaya konuğunun yaptığı işi duyunca kendini tutamadı! "Aranızda kullanıyor musunuz?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.03.2024 10:46
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Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'a katılan konukların yaptıkları ve açıklamaları sık sık gündeme geliyor. Son olarak bir erotik shop sahibi çift konuk oldu. Hasan Can Kaya konuğunun yaptığı işi duyunca kendini tutamadı.

Hasan Can Kaya yine programda kendini tutamadı. Büyük ilgi ile izlenen Konuşanlar'a katılan çift yaptıkları işi açıkladı. O anlar stüdyoda herkesi güldürürken komedyenin sorusu da öne çıktı.

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Çiftin işini duyan komedyen "Sen seks shop işi mi yapıyorsun?" diyerek bombayı patlattı.

Hasan Can Kaya devamında ise "Ne seksi? Çok bağdaştıramadım ya... Anlatacağın en garip hikâyeyi anlat anlatacağını unutma aranızda kullanıyor musunuz ürünleri?" deyince konuk "Hayır!" dedi.

Kadın konuk ise en garip alet sorulunca "Bir tane makine var seks makinesi diye geçiyor" diyerek anlatmak isterken Hasan Can Kaya ise kamera arkasındaki çalışma arkadaşına takılarak "O Hakan bizim" dedi ve stüdyoyu kahkahaya boğdu.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya
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