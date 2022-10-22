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Seks turizmi durdurulamıyor: Yaşlı kadınlar akın akın onlar için geliyor!

22.10.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika'da bulunan Gambiya'ya İngiltere'den yoğun bir seks turizmi olduğu iddiası gündeme oturdu. Sayısız İngiliz yaşlı kadının cinsel amaçlarla ülkeye seyahat ettiği bildirilirken, Ağustos ayında Gambiyalı yetkililerin, yaşlı İngiliz kadınların turist olarak ülkeye seyahatine bir engel ya da sınır getirilmesini istedi. Ünlü İngiliz haber sitesi The Sun, bugün yaptığı haberle ve fotoğraflarla bu iddiaları tasdikledi.

Gambiya ve İngiltere arasında büyüyen seks turizmi tartışması, Gambiya yetkililerinin ülkeninin saygınlığına zarar verdiği gerekçesiyle, yaşlı İngiliz turistlerin seyahatine bir kısıtlama istemesi üzerine ayyuka çıkmıştı. Ülke yetkilileri, yaşlı İngilizlerin yerli erkeklerle para karşılığında flört ettiklerini açıklamış, ancak bu bilgilendirmeleri ve talepleri İngiltere'den bir yanıt almadı.

TEYİT ETTİLER

TEYİT ETTİLER
Ancak İngiliz The Sun gazetesi, bugün yaptığı bir haberde Gambiya’da yaşlı İngiliz kadın turistlerin kendilerinden onlarca yaş küçük Gambiyalı gençlerle flört ederken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Haberde Gambiya sahillerine benzer birçok manzaraya şahit olabileceğiniz dile getiriliyordu ve bunlar fotoğraflarla belgelenmişti.

AİLE YAPISINI BOZUYOR

AİLE YAPISINI BOZUYOR
Gambiya’da yetkililerin bu durumdan oldukça rahatsız oldukları belirtilirken, bazılarının bu seks turizminin yasa dışı olmasını bile istediği açıklandı. Bunun sebebi bu flörtlerin gençlerin ülkelerini terk etmesine ve mevcut aile yapısının bozulmasına neden olmasıydı. Turistik bölgelerden biri olan Kololi yakınlarında çok sayıda polis olmasına rağmen herkesin para karşılığı flörtleşmeye ve cinsel ilişkiye girmeye devam ettiği bildirildi.

''KİMSE BUNU KONUŞMUYOR''

''KİMSE BUNU KONUŞMUYOR''
65 yaşındaki bir İngiliz turist olan Barbara, The Sun’a konuştu ve “Neden bu kadar büyüttüklerini anlamıyorum. Burada yasa dışı bir şey yok. Tayland'a gittiğinizde de yaşlı erkeklerin genç kadınlarla birlikte olduğunu görürsünüz ama kimse bunu konuşmuyor” dedi. Öfkeli kadın, “Ne zaman bir kadın genç bir erkekle birlikte olsa hemen damgalanıyor. Ben buraya eğlenmeye geldim ve kimseye zarar vermiyorum” dedi.

ESKORTLUK EDİYORLAR

ESKORTLUK EDİYORLAR
The Sun, Gambiya'da aylık maaşın ortalama 200 İngiliz poundu olduğunu ancak para karşılığı cinsel ilişkiye girenlerin haftada 500 İngiliz poundu kazandığını açıkladı.

MASRAFLARI KARŞILANIYOR

MASRAFLARI KARŞILANIYOR
Erkeklerin daha çok eskort gibi çalıştıklarını, kadınların genelde cinsel ilişki karşılığında para vermediklerini ama tatilleri boyunca kendilerine eşlik eden sevgililerinin bütün masraflarını karşıladıklarını da ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
seks Gambiya Afrika

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