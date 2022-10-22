Seks turizmi durdurulamıyor: Yaşlı kadınlar akın akın onlar için geliyor!

Gambiya ve İngiltere arasında büyüyen seks turizmi tartışması, Gambiya yetkililerinin ülkeninin saygınlığına zarar verdiği gerekçesiyle, yaşlı İngiliz turistlerin seyahatine bir kısıtlama istemesi üzerine ayyuka çıkmıştı. Ülke yetkilileri, yaşlı İngilizlerin yerli erkeklerle para karşılığında flört ettiklerini açıklamış, ancak bu bilgilendirmeleri ve talepleri İngiltere'den bir yanıt almadı.

TEYİT ETTİLER Ancak İngiliz The Sun gazetesi, bugün yaptığı bir haberde Gambiya’da yaşlı İngiliz kadın turistlerin kendilerinden onlarca yaş küçük Gambiyalı gençlerle flört ederken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Haberde Gambiya sahillerine benzer birçok manzaraya şahit olabileceğiniz dile getiriliyordu ve bunlar fotoğraflarla belgelenmişti.

AİLE YAPISINI BOZUYOR Gambiya’da yetkililerin bu durumdan oldukça rahatsız oldukları belirtilirken, bazılarının bu seks turizminin yasa dışı olmasını bile istediği açıklandı. Bunun sebebi bu flörtlerin gençlerin ülkelerini terk etmesine ve mevcut aile yapısının bozulmasına neden olmasıydı. Turistik bölgelerden biri olan Kololi yakınlarında çok sayıda polis olmasına rağmen herkesin para karşılığı flörtleşmeye ve cinsel ilişkiye girmeye devam ettiği bildirildi.



''KİMSE BUNU KONUŞMUYOR'' 65 yaşındaki bir İngiliz turist olan Barbara, The Sun’a konuştu ve “Neden bu kadar büyüttüklerini anlamıyorum. Burada yasa dışı bir şey yok. Tayland'a gittiğinizde de yaşlı erkeklerin genç kadınlarla birlikte olduğunu görürsünüz ama kimse bunu konuşmuyor” dedi. Öfkeli kadın, “Ne zaman bir kadın genç bir erkekle birlikte olsa hemen damgalanıyor. Ben buraya eğlenmeye geldim ve kimseye zarar vermiyorum” dedi.



ESKORTLUK EDİYORLAR The Sun, Gambiya'da aylık maaşın ortalama 200 İngiliz poundu olduğunu ancak para karşılığı cinsel ilişkiye girenlerin haftada 500 İngiliz poundu kazandığını açıkladı.

