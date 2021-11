Selen Soyder estetik operasyonlardan sonra bambaşka biri oldu

Yer Gök Aşk, Lale Devri gibi döneminin başarılı dizilerinde yer alan 34 yaşındaki Selen Soyder, Oren Fransez ile evliliği sonrası ekranlardan uzak durmaya başlamıştı. Uzun süredir görünmeyen oyuncunun estetik yaptırdıktan sonraki hali görenleri şaşkına çevirdi.

SELEN SOYDER KİMDİR?

Selen Soyder, 26 Aralık 1986 tarihinde İzmir, Konak'da doğmuştur. Tam adı Mükerrem Selen Soyder'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir Selma Yiğitalp Lisesinde okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünde öğrenci olarak devam etmektedir. 2006 yılında 'Miss Model Of Turkey' yarışmasında ikinci güzeli seçildi ve 'Miss Bikini Of The Universe' yarışmasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde Türkiye'yi temsil etti. İlk 5'e giren Soyder, Türkiye'ye 'En iyi milli kostüm ödülü'nü de getirdi.

2007 yılında 'Miss Turkey' güzellik yarışmasına katıldı Türkiye güzeli seçildi. Türkiye'yi; Çin'in Sanya adasında yapılan 'Miss World 2007' yarışmasında temsil etti. Çin'den döner dönmez Vakko'nun modelliğini yaptı. Daha sonra da İngilizcesini ilerletmek için dil eğitimi maksadıyla Kanada'ya gitti ve 2009 yılında döndü.

2010 yılında FOX TV'de yayınlanan 'Yer Gök Aşk' dizisinde ilk bölümlerinde başrolde oynayan Birce Akalay ve Murat Ünalmış ile birlikte rol aldı. Dizinin 2. sezonlarına yakın başrol oyuncusu Selen Soyder aynı yapım şirketinin bir başka dizisi olan 'Lale Devri' adlı diziye Türk dizi tarihinde ilk olarak Yer Gök Aşk'ta ki karakter ismiyle transfer olmuştur.

Selen Soyder, 2012 yılında 'Lale Devri' adlı dizide Tolgahan Sayışman, Hatice Aslan, Korel Cezayirli, Gül Onat, Kenan Bal ile birlikte başrol oynamıştır. 2015 yılında Oren Fransez ile evlenmiştir.

Son olarak 2014 yılında İbrahim Çelikkol'la başrolü paylaştığı 'Reaksiyon' dizisinde yer alan güzel oyuncu Selen Soyder, uzun süredir bir projede yer almıyor.

SELEN SOYDER’İN SON HALİ