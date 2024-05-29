Selin Karacehennem devasa rezidansta yaşıyor! 4+1 evini gezdirdi: "Manzara güzel ama kapıyı açınca..."

Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programı her hafta bir ünlü ismin evine konuk oluyor.
Ünlü Psikolojik Danışman ve Evlilik Terapisti Selin Karacehennem evinin kapılarını ilk kez 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programına açtı.
Ünlü ismin evinin kapı girişindeki saat ve tablolar oldukça göz kamaştırıcıydı...
Evlilik tüyoları da veren Karacehennem, "Bir erkek sizi istemiyorsa ne evlenir ne de arkadaşlık eder.Erkekler evlenene kadar çektiriyorlar, evlendikten sonra yumuşuyorlar" ifadelerini kullandı.
Ünlü ismin oturma odası oldukça sade ve şık... Bej ve pastel tonları hakim olan odada bulunan boydan boya tablo dikkat çeken başka bir ayrıntı.
Modern mobilya seçimleriyle dekore edilen oturma odasında taşlı bir avize kullanmış.