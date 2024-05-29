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  4. Selin Karacehennem devasa rezidansta yaşıyor! 4+1 evini gezdirdi: "Manzara güzel ama kapıyı açınca..."

Selin Karacehennem devasa rezidansta yaşıyor! 4+1 evini gezdirdi: "Manzara güzel ama kapıyı açınca..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.05.2024 09:34
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"Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programı, ünlü Psikolojik Danışman ve Evlilik Terapisti Selin Karacehennem'in evine konuk oldu. 4+1 evi görenlerin dikkatini çekerken Karacehennem'den bir de evlilik tüyoları geldi.

Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programı her hafta bir ünlü ismin evine konuk oluyor.

Vitrin

EVİNİ GEZDİRDİ

Ünlü Psikolojik Danışman ve Evlilik Terapisti Selin Karacehennem evinin kapılarını ilk kez 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programına açtı.

Ünlü ismin evinin kapı girişindeki saat ve tablolar oldukça göz kamaştırıcıydı...

Evlilik tüyoları da veren Karacehennem, "Bir erkek sizi istemiyorsa ne evlenir ne de arkadaşlık eder.Erkekler evlenene kadar çektiriyorlar, evlendikten sonra yumuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin oturma odası oldukça sade ve şık... Bej ve pastel tonları hakim olan odada bulunan boydan boya tablo dikkat çeken başka bir ayrıntı.

Modern mobilya seçimleriyle dekore edilen oturma odasında taşlı bir avize kullanmış.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Karacehennem
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