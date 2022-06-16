Selin vurduğu Bozkurt'ta başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi

Kastamonu'ya bağlı, geçen sene büyük bir sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde, çeşitli yarışmalarda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.

Bozkurt'ta, 2021 yılında yaşanan sel felaketinde birçok okul ve spor salonu da sular altında kaldı. Yapılan çalışmalarla okul binaları temizlenip, binaları kullanılmayacak durumda olan okullar sağlam yapılara taşınarak ilçede kısa sürede eğitim öğretime başlandı.

Sel felaketi yaşamalarına rağmen öğrenciler, sportif ve kültürel alanda çeşitli başarılara imza attı.

Bozkurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.

Kaymakam Murat Atıcı, yaptığı konuşmada, ilçenin zorlu bir süreci geride bıraktığını söyledi.

Çalışmaktan hiç vazgeçmediklerini vurgulayan Atıcı, "Küllerinden yeniden doğan bir ilçemiz var. Normalde rölantide bir dönem geçirebilirdik ama biz bunu yapmak yerine okulları açtığımızda, 'Eskisinden daha fazla çalışma yapacağız, sizlerle daha fazla ilgileneceğiz ve eski başarının üzerine çıkacağız' dedik." ifadesini kullandı.

Başarıyı hedef seçtiklerini vurgulayan Atıcı, "Yüzyılın en büyük sel afetini yaşadık ve akabinde iyileştirme çalışmalarına başladık. Bu zorluk bizi yıldırmadı, daha güçlü olmamız gerektiğini gösterdi. Bizler başarıya kitleneceğiz, en iyisini yapmak için çalışacağız. Bu süreçte bütün öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum. Birebir sizlerle ilgilenip moral motivasyon oldular." diye konuştu.

Belediye Başkanı Muammer Yanık ise gençlerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Fırsat verildiğinde neler yapıldığını gençlerimiz gösteriyor. Her noktada ilçemiz faaliyet gösteriyor. Biz belediye olarak elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışacağız. Bundan sonra bu tür faaliyetler daha da artacak diye düşünüyorum."

Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer de öğrencileri kutlayarak, "Bozkurt'ta zor şartlar içinde hiçbir şeyden sakınmadan çalışan, gayret eden ve başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İlçemizin zor günlerden geçtiği zamanlarda milli eğitim camiası olarak kenetlendik. Öğrencilerimizin başarısı hepimiz gururlandırdı." dedi.

Konuşmaların ardından ülke ve il düzeyinde sportif ve kültürel faaliyetlerde başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi.

Programda ayrıca, okul yöneticileri, öğretmenler ve personele başarı belgesi verildi.