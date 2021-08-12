Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?

SEN ÇAL KAPIMI FRAGMANI YAYINLANDI!

FOX TV ekranlarında her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin 49. bölüm fragmanı sonrası önceki bölümde neler olduğu da merak konusu oldu.

48. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU? Sevilen dizinin önceki bölümünde Serkan ve Eda sonunda evlenmişti.

Mutluluk artık çok yakınlarında olacaktı fakat Serkan henüz farkında olmasa da şirketteki kötü gidişat hayatlarında bir bomba etkisi yaratacaktır.

Serkan elinden geleni yapmış olsa da artık daha büyük fedakarlıklar kapıdadır.