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  4. Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?

12.08.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve her Çarşamba ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi sevilen isimlerin rol aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. 49. bölüm fragmanı sonrası, dizinin son bölümünde neler yaşandığı da merak ediliyor. Son bölümde Serkan ve Eda sonunda evlenmişti. Peki Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? İşte Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı...

Her Çarşamba akşamı ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Sevilen dizinin 48. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

SEN ÇAL KAPIMI FRAGMANI YAYINLANDI!

FOX TV ekranlarında her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin 49. bölüm fragmanı sonrası önceki bölümde neler olduğu da merak konusu oldu.

48. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

48. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Sevilen dizinin önceki bölümünde Serkan ve Eda sonunda evlenmişti.
Mutluluk artık çok yakınlarında olacaktı fakat Serkan henüz farkında olmasa da şirketteki kötü gidişat hayatlarında bir bomba etkisi yaratacaktır.
Serkan elinden geleni yapmış olsa da artık daha büyük fedakarlıklar kapıdadır.
Aşk denilen duygu Serkan için en büyük fedakarlık olacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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