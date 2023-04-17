Şenol Güneş 0-0 biten Trabzonspor maçı sonrası iki oyuncusu için öyle şeyler söyledi ki... "Bu kadar kötü oynayamazlar"

"ÜZÜNTÜ VERİCİ"

"Oyun gitti ve geldi ama oyun kalitesi açısından bizim için iyi olmadı. Gol pozisyonu bulduk ama oyun üstünlüğü daha fazla olmadı. Konsantrasyon, motivasyon düşük olduğu zaman oyuncu kalitesi aşağı düşer. 5 maç galibiyet sonrası hafta içindeki maç mı neden oldu ona bakacağız. Kazanma isteği var ama sahaya yansıyan durum yok. Bu seriden sonra burada 2 puan kaybetmek üzüntü verici. Orta saha ve hücumda düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Kaybettiğimiz 2 puan var. Trabzonspor'u tebrik ediyorum."