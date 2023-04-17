Şenol Güneş 0-0 biten Trabzonspor maçı sonrası iki oyuncusu için öyle şeyler söyledi ki... "Bu kadar kötü oynayamazlar"

Süper Lig'de 29'uncu haftanın perdesi Trabzonspor Beşiktaş derbisiyle kapandı. Bordo mavili ekibin ev sahipliğinde oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken, puanlar paylaşıldı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş "İstediğimizi sahaya yansıtamadık" derken, iki oyuncusu için sert eleştirilerde bulundu.
"Zor maçtı, psikolojisi farklıydı. Hazırlık maçı gibi oynadık, ciddiyeti göremedik. 'Nasılsa kazanırız' havası yoktu. İsteğimiz sahaya yansımadı. İlk yarı boşa geçti. Trabzonspor ikinci yarı seyirci ile daha baskılı oynamaya çalıştı. Biz de kontralarla hamle yapmayı düşündük ama düşündüğümüz gibi olmadı."
"Pozisyonlarımız var ama rakibin de var. 2 puan kaybettik, beraberlik bir işe yaramadı. Savunmamız ikinci yarıda dirençli oynadı ama oyun dağınıklığı vardı. Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm. 2 puandan daha önemlisi, oyun olarak kaybettiklerimiz var."
"Gole ihtiyacımız olduğu için Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız. Belki N'Koudou'yu daha geç alabilirdik. Arkaya koşularıyla iş yapmasını bekledik. Haklı olarak o da hiç oynamadığını söyleyebilir, mazereti çok olabilir. N'Koudou ve Muleka, bu kadar kötü oynayamaz."
"Ümraniyespor ile çıkış yapmak istiyoruz. Uyuşuk bir tempodaydık. Umarım bir sonraki maçlara yansımaz. Beşiktaş bu yıl ya da gelecek yıl şampiyon olur ya da olmaz... Ama oyun böyle olamaz."
"Oyun gitti ve geldi ama oyun kalitesi açısından bizim için iyi olmadı. Gol pozisyonu bulduk ama oyun üstünlüğü daha fazla olmadı. Konsantrasyon, motivasyon düşük olduğu zaman oyuncu kalitesi aşağı düşer. 5 maç galibiyet sonrası hafta içindeki maç mı neden oldu ona bakacağız. Kazanma isteği var ama sahaya yansıyan durum yok. Bu seriden sonra burada 2 puan kaybetmek üzüntü verici. Orta saha ve hücumda düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Kaybettiğimiz 2 puan var. Trabzonspor'u tebrik ediyorum."