Şenol Güneş'ten maç sonu ayrılık açıklaması! İki oyuncunun takımdan gidişine resmen onay verdi...

“İKİNCİLİK ŞANSIMIZ OLABİLİR”

Şenol Güneş, şampiyonluk yarışı ile ilgili gelen soruya ise, “Bugünkü kaybı beklemiyordum. Sivas, Karagümrük hayal kırıklığıydı. Daha olumlu hızlı başlar diye düşündüm. Sahamızda puan kaybı aklıma gelecek bir şey değil. Dolayısıyla üstümüzdekilerin avantajı daha fazla. Beşiktaş ismi zaten şampiyonluğa oynar. Bugünkü koşullar bizi yaralamıştır. Deprem, ölüm sıkıntı var ama biz de kendi içimizde bunu yaşıyoruz. Üzgünüz bu taraftara sonuç ve oyun borcumuz var. Takımı taşıyanı taşırız. Bu takımın başarıya ihtiyacı var. Puan olarak üzerimizde Galatasaray ve Fenerbahçe daha önde ikincilik şansımız olabilir. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmamız için gerekeni yaptık mı derseniz beceri oyun, pozisyon üretmeyi daha fazla yapmamız gerekiyor. Gol yiyen takımdık bunu keselim derken gol atmada da sıkıntı çektik. Ankaragücü maçı ile yeniden galibiyet serisi yapmak istiyoruz” cevabını verdi.