Sevgilisinin sözleri Kylie Jenner'ın hayatını değiştirdi

Bugün bir kozmetik milyarderi olan Jenner o dönem güvensizliği nedeniyle dolgu yaptırdığını itiraf etti.

Kylie Jenner: Öpüşmemle alay edilince dudaklarıma dolgu yaptırdım

Dünyanın 30 yaş altı en zengin insanlarından biri olan Kylie Jenner, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up with the Kardashians adlı reality şov kapsamında yayınlanan The Final Curtain'ın birinci bölümünce ilk gençliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

MAKYAJLA İLGİSİ NASIL ORTAYA ÇIKTI Kardashian- Jenner ailesinin en genç üyesi olan Kylie Jenner, Andy Cohen'in sunduğu programda, makyaja olan ilgisinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

DUDAKLARINI BEĞENMİYORDU Kendi adını taşıyan bir kozmetik markasının sahibi olan ve bu sayede servet de yapan Jenner, dudaklarıyla ilgili güvensizliği nedeniyle makyaj konusuna yoğunlaştığını söyledi. Kylie Jenner, ilk öpüşme deneyimlerinden birini yaşayana kadar da bu konuyla çok ilgilenmediğini belirtti.

BU SÖZLER ONU ÇOK ETKİLEDİ Kylie Jenner, geçmişte hayatına giren erkeklerden birinin "Aman Tanrım! Güzel öpüyorsun ama çok ince dudakların var" dediğini anlatıp "Bu sözler nedeniyle kendisini kimsenin öpmek istemeyeceği biri olarak gördüğünü sözlerine ekledi.