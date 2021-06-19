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Sevgilisinin sözleri Kylie Jenner'ın hayatını değiştirdi

19.06.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gösteri dünyasının en genç ve zengin üyelerinden biri olan Kylie Jenner, makyaja olan ilgisinin okul yıllarında ince dudakları yüzünden kendisiyle alay edilmesiyle başladığını söyledi.

Bugün bir kozmetik milyarderi olan Jenner o dönem güvensizliği nedeniyle dolgu yaptırdığını itiraf etti.

Kylie Jenner: Öpüşmemle alay edilince dudaklarıma dolgu yaptırdım

Dünyanın 30 yaş altı en zengin insanlarından biri olan Kylie Jenner, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up with the Kardashians adlı reality şov kapsamında yayınlanan The Final Curtain'ın birinci bölümünce ilk gençliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

MAKYAJLA İLGİSİ NASIL ORTAYA ÇIKTI

MAKYAJLA İLGİSİ NASIL ORTAYA ÇIKTI
Kardashian- Jenner ailesinin en genç üyesi olan Kylie Jenner, Andy Cohen'in sunduğu programda, makyaja olan ilgisinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

DUDAKLARINI BEĞENMİYORDU

DUDAKLARINI BEĞENMİYORDU
Kendi adını taşıyan bir kozmetik markasının sahibi olan ve bu sayede servet de yapan Jenner, dudaklarıyla ilgili güvensizliği nedeniyle makyaj konusuna yoğunlaştığını söyledi. Kylie Jenner, ilk öpüşme deneyimlerinden birini yaşayana kadar da bu konuyla çok ilgilenmediğini belirtti.

BU SÖZLER ONU ÇOK ETKİLEDİ

BU SÖZLER ONU ÇOK ETKİLEDİ
Kylie Jenner, geçmişte hayatına giren erkeklerden birinin "Aman Tanrım! Güzel öpüyorsun ama çok ince dudakların var" dediğini anlatıp "Bu sözler nedeniyle kendisini kimsenin öpmek istemeyeceği biri olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

KOZMETİK MARKASI KURDU

KOZMETİK MARKASI KURDU
Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında üç yaşında bir kız çocuk annesi olan Kylie Jenner, dudaklarını büyütme konusunda ilk adımları 17 yaşında attığını itiraf etti. Jenner "Hoşlandığınız birinden dudaklarınızla ilgili sözler duymak beni etkiledi" diyerek sözlerini sürdürdü.
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Kylie Jenner
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