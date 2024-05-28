Sıcak havaların vazgeçilmezi atoma ilgi arttı! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, enerji veriyor

Gaziantep’te sıcak havanın etkisini arttırmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar taze sıkım içeceklere yöneldi. Gaziantep’te yaygın olarak tüketilen ve meyvelerin karışımından hazırlanan kokteyller, sağlıklı meyve suları içerisinde mevsimsel meyvelerin yanı sıra ballı çerez, buz ve süt bulunan atom içecek üzerine fıstık ve pekmez dökülerek servis ediliyor. Hem serinletici etkisi hem de doğal ve besleyici özellikleri ile dikkat çeken içecekler, ferahlatıcı etkisiyle vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor.



