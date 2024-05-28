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    4. Sıcak havaların vazgeçilmezi atoma ilgi arttı! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, enerji veriyor

    Sıcak havaların vazgeçilmezi atoma ilgi arttı! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, enerji veriyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    28.05.2024 15:44
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    Havaların ısınması ve yaz mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte, serinlemek isteyen vatandaşlar atomculara akın etti.

    Gaziantep’te sıcak havanın etkisini arttırmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar taze sıkım içeceklere yöneldi. Gaziantep’te yaygın olarak tüketilen ve meyvelerin karışımından hazırlanan kokteyller, sağlıklı meyve suları içerisinde mevsimsel meyvelerin yanı sıra ballı çerez, buz ve süt bulunan atom içecek üzerine fıstık ve pekmez dökülerek servis ediliyor. Hem serinletici etkisi hem de doğal ve besleyici özellikleri ile dikkat çeken içecekler, ferahlatıcı etkisiyle vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

    Chef GPT

    “VATANDAŞLAR ATOMDAN MEMNUN”

    “VATANDAŞLAR ATOMDAN MEMNUN”

    Çeşit çeşit taze sıkılmış içecekler sattıklarını ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüklerini söyleyen Atomcu Çetin Bayır, “Biz işletmemizde atom dahil birçok taze sıkılmış içecekler satıyoruz ve hepsine yoğun ilgi var.

    Atom tüketen vatandaşlar serinlemenin yanı sıra şifa olduğu için de içiyor. Bağışıklık sistemini koruduğu için tüm yaşanabilecek nezlelere iyi geliyor. Atomu içen insanlar ise içtikleri içecekten çok memnun kalıyorlar. Sağlık için içiyorlar” dedi.

    “TAZE ATOM İÇECEĞİNİ 45 TL'DEN VATANDAŞLARA SUNUYORUZ”

    “TAZE ATOM İÇECEĞİNİ 45 TL'DEN VATANDAŞLARA SUNUYORUZ”

    Atom içeceğin yapım aşamasını anlatan ve enerji vermesinin yanı sıra tok tutucu özelliğine vurgu yapan Bayır, bardağını 45 TL’ den sunduklarını belirtti. Bayır, “Atomun içinde, mevsimsel olarak meyve değişikliğimiz oluyor. Şuanda muz, çilek, kavun, ballı çerez, süt, pekmez ve fıstık koyuyoruz.

    Enerji bakımından çok iyi geliyor, tok tutuyor ve vitamin deposudur. Yemek için gelen vatandaşlar atom içtiklerinde yemek yeme ihtiyacı duymuyorlar. 5 saate kadar tok tutabiliyor. Sıcak havaların en güzel ve vazgeçilmez içeceğidir ve bardağını 45 TL’den vatandaşlara sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

    “SICAK HAVALARDA FERAHLATIYOR”

    “SICAK HAVALARDA FERAHLATIYOR”

    Sıcak havalarda sıklıkla taze sıkılmış meyve suları tükettiğini dile getiren Tuğba Kara, “Havalar ısınmaya başladı sıcak havalarda rahatlatıcı özelliği olduğu için atom içmek için geldik. Sıklıkla tüketmeye özen gösteriyorum. Herkese bu vitamin dolu atomu içmesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Gaziantep
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