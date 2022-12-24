Sıcaklık 1 saat içinde tarihi düşüşe geçti! Amerika’da ‘bomba siklonu’ alarmı verildi... Bilanço ağır: En az 12 ölü

Amerika Birleşik Devletleri’nde ülkenin doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli kar fırtınası, ülkenin batısının iç kesimlerinde de kendisini göstermeye başladı. Ulusal Hava Durumu İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada ülkenin yaklaşık üçte ikisini etkileyen şimdiye kadarki en büyük kış hava olaylarından birisinin beklediğini söyledi ve vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı.

HAYATI FELÇ ETTİ

Fox Forecast Center'dan Geoff Bansen, Cuma günü fırtınanın, tipik olarak "bomba siklonu" olarak adlandırılan meteorolojik fenomene dönüşecek kadar ani düşüşler yaşadığını dile getirdi.

Hava sıcaklıkları ülke genelde 1 saat içinde yüksek bir düşüş yaşarken eyaletler kendi tarihlerinin en soğuk günlerini yaşadı. Denver’de 32 yılın en soğuk günü -24’lük sıcaklıkla rekora imza attı. Sıcaklıkların Dallas’ta -6 ve Minnesota’da -20 dereceleri bulması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları bazı bölgelerde sıcaklığın -50’yi bulabileceğini belirtti.

Fox meteoroloji uzmanı, fırtınanın ABD'nin büyük bir kısmında tüm Noel boyunca etkili olacağını ifade etti. Ülkenin %53’nden fazlasının kar yağışıyla yeni yılı karşılayacağını ifade eden uzmanlar, Cuma öğleden sonra itibariyle 9.900’den fazla uçuşun iptal edildiğini ya da ertelendiğini belirtti.

Şiddetli kar fırtınası, sıfırın altındaki sıcaklıklar ve şiddetli rüzgar ülke genelinden peşpeşe ölüm haberlerinin gelmesine neden oldu. Fox Weather'ın bildirdiğine göre , Oklahoma'da hava durumuna bağlı kazalarda 4 kişi öldü, Kentucky'de buzlu yollarda 3 kişi daha öldü ve son olarak Ohio’da 50 arabanın karıştığı kazada 3 kişinin öldüğünü belirtildi. Missouri’de arabası bir dereye yuvarlanan sürücü hipotermi geçirerek hayatını kaybetti. Portland bölgesinde bir kamyonet sürücüsü frenlerinin tutması nedeniyle vefat etti. Sadece 12 saat içinde Wyoming eyaletindeki otoban devriyeleri 787 yardım çağrısı ve 104 kaza ihbarı aldı.