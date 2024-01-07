Sıcaklıklar yüzünden rotası değişti: İstanbul ve İzmir için alarm! Zehirli balon balığı uyarısı geldi: Fotoğrafları ile tanıtmak lazım! Çok tehlikeli

"Türkiye'de ucuz olduğu için balıkçılar da avlamak istemiyor. Böylelikle balon balığı, her geçen sene daha fazla artıyor. Şu an balon balığının avlanma oranı yüzde 1 bile değil. Bu nedenle balıkçılara verilecek destek ya da alım fiyatının artırılması ile avlanma oranı yükseltilebilir ve balon balığı oranının normale dönmesi sağlanabilir.''





(DHA)