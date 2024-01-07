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    4. Sıcaklıklar yüzünden rotası değişti: İstanbul ve İzmir için alarm! Zehirli balon balığı uyarısı geldi: Fotoğrafları ile tanıtmak lazım! Çok tehlikeli

    Sıcaklıklar yüzünden rotası değişti: İstanbul ve İzmir için alarm! Zehirli balon balığı uyarısı geldi: Fotoğrafları ile tanıtmak lazım! Çok tehlikeli

    07.01.2024 10:50 | Son Güncelleme:
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    Zehirli balon balığı için endişe yaratan yeni uyarı geldi. Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen zehirli balık, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle rota değiştirdi. Zehirli balon balıklarının artık İstanbul ve İzmir'de görülebileceğini belirten İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Metin Karan, "Balon balığı türlerini fotoğrafları ile tanıtmak lazım. Bu balığın her türü oldukça zehirli ve tehlikeli" dedi.

    İstanbul ve İzmir'de zehirli balon balığı alarmı... Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de yerleşen balon balığının yeni rotası, Ege ve Marmara Bölgesi oldu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle zehirli balık, rotasını değiştirdi.

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    ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİYOR

    ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİYOR

    Derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehir ile insanlar ve avcı hayvanlar için öldürücü özellik taşıyan balon balığı için uyarı geldi.

    Halkın tehlikeli olan balon balığı türlerini tanımadıkları için bilinçsiz olarak avlayabileceklerini belirten İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Metin Karan, "Balon balığı türlerini fotoğrafları ile tanıtmak lazım. Bu balığın her türü oldukça zehirli ve tehlikeli oluyor." dedi.

    'BALON BALIĞI ALIM FİYATI ARTIRILMALI'

    'BALON BALIĞI ALIM FİYATI ARTIRILMALI'

    İklim değişikliklerinden dolayı balon balıklarının güneyden göç ettiklerini vurgulayan Karan, şöyle konuştu:


    ''Eskiden kış ayları daha soğuk geçtiği için bölgemizde yoktu. Ancak iklim sıcakları daha yüksek olduğu için balık şu an hep göç halinde. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı balon balığı ile mücadele için tanesini 5 TL'den alıyor. Ancak Avrupa ülkelerinde balon balığının tanesini balıkçılardan 2 dolara aldıklarına dair bilgi aldım."

    "Türkiye'de ucuz olduğu için balıkçılar da avlamak istemiyor. Böylelikle balon balığı, her geçen sene daha fazla artıyor. Şu an balon balığının avlanma oranı yüzde 1 bile değil. Bu nedenle balıkçılara verilecek destek ya da alım fiyatının artırılması ile avlanma oranı yükseltilebilir ve balon balığı oranının normale dönmesi sağlanabilir.''


    (DHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    İstanbul İzmir balon balığı
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