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  4. Sihirli Annem ve Selena'nın kızlarından havuz başı pozu! Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner bir arada!

Sihirli Annem ve Selena'nın kızlarından havuz başı pozu! Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner bir arada!

23.05.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2003 yılında ekrana gelen Sihirli Annem dizisi ile 2006 yılında ATV'de yayınlanan ve yaklaşık 3 yıl süren Selena dizisinin oyuncuları havuz başında çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Dönemin çocuk yıldızları Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner'in 3 günlük tatillerinde çektikleri fotoğraflara beğeni yağdı. Selena dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş'un paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı.

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Zuhal Topal, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat ve Defne Joy Foster'ın başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran fantastik çocuk dizisi Sihirli Annem'de Ceren karakterini canlandıran Gizem Güven, Çilek ve Toprak karakterine hayat veren Zeynep Özkaya ile Jennifer Boyner tatile çıktı.

SİHİRLİ ANNEM VE SELENA'NIN ÇOCUK YILDIZLARI TATİLDE!

Tam 3 sezon süren Selena dizisinden Dilara Kurtulmuş'u da yanlarına alıp tatile çıkan Gizem Güven, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner'in paylaşımları dikkat çekti.
İlk bölümü 2006'da yayınlanan Selena adlı dizi ise Sinem Kobal, Gökhan Keser, ve Kayhan Yıldızoğlu gibi usta oyuncu kadrosuyla döneme damga vurmuştu.
Yılların ardından geçirdikleri değişimle sık sık gündem olan genç oyuncular sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla bir kez daha gündem oldu.
Dönemin çocuk yıldızları Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner'in yıllar içindeki değişimleri şaşırttı.
İşte Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner'in paylaşımları:
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Anahtar Kelimeler:
Gizem Güven
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