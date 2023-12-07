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Şimdi de 'Ponzi Mine' çıktı! Kimler yok ki: Ece Erken, Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Semih Erdem... Ünlüler dünyasını dolandırıp, kayıplara karışmış

07.12.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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Ünlü futbolcuları dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın ardından şimdi de 'Ponzi Mine' ortaya çıktı. Mine Mumcu'nun çok sayıda ünlü ismi benzer yöntemle dolandırdığı iddia edildi. Mağdurlar arasında ise Ece Erken, Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ve Semih Erdem gibi çok sayıda ünlü ismin olduğu belirtiliyor. Hakkında 39 tane dava açılan Mine Mumcu’nun ve boşandığı eşinin nerede olduğu ise bilinmiyor.

Türkiye aylardır Dilan ve engin Polat çifti, futbolda şike iddiaları, kara para aklama, kaçak bahis siteleri ve Seçil Erzan'ın fon vurgununu konuşurken; şimdi de 'Ponzi Mine' dolandırıcılığı ortaya çıktı.

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Sözcü TV’nin özel haberine göre; ‘Ponzi Mine’ olarak bilinen Mine Mumcu’nun astsubay olan eski eşiyle birlikte çok sayıda ismi dolandırdığı öğrenildi.

Mine Mumcu, şikayetler sonrası dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanmış ancak pandemi zamanında cezaevinden izinli olarak çıkmış.

Sonrasında eşinden ayrılan ‘Ponzi Mine’, dolandırıcılığa yine devam etti. Mumcu, ilamsız icra talepleriyle vatandaşların korkulu rüyası oldu.

‘Ponzi Mine’, oyuncu Burcu Kıratlı’nın üstüne şirket kurarak genç oyuncuyu dolandırdı. Tuzlaspor yöneticisi Rıdvan İhanlı’nın 3.5 milyon lira parasını aldı.

Basketbolcu Semih Erdem ise Mine Mumcu’ya 1.3 milyon lira kaptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık ünlüler Ece Erken ele
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