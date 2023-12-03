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Sinan Akçıl'ın sözleri gündem oldu! İşte ünlü isimleri 'Ponzi Piramit zinciri' sistemiyle dolandıran o isim...

03.12.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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Sinan akçıl, son günlerde futbol dünyasını dolandırmasıyla gündemde olan Seçil Erzan konusundan yola çıkarak 'Sanat dünyasında da Seçiller var' diyerek gündeme bomba gibi düştü. Sinan Akçıl'ın sözleri sonrası ünlüleri 'Ponzi Piramit zinciri' sistemiyle dolandıran o isim ortaya çıktı.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu, banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Muslera gibi birçok futbolcuyu dolandırmasıyla gündemde. Sinan Akçıl bu konuya dair yorum yaparken 'Sanat dünyasında da Seçiller var' diyerek gündeme bomba gibi düştü.

Sinan Akçıl'ın, "Bilinmeyen bir şey söylemek istiyorum. Birkaç yıl önce şarkıcılar arasında da buna benzer bir durum yaşandı. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı" açıklaması sonrası Sabah'tan Ömer Karahan olay bir yazı yazdı.

İddiaya göre Mine Özkan adındaki kişi basketbolcu Semih Erden'i 1.7 milyon lira, Burcu Kıratlı'yı yarım milyon, Tuzlaspor AŞ yöneticisi Rıdvan İlhanlı'yı 3.5 milyon, Yeliz Tuğba Yasa ve iki kardeşini ise 3 milyon lira dolandırdı.

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BURCU KIRATLI İLE DAVALIK OLDU, BERAAT ETTİ

Mine Özkan'ın 35 milyon TL'lik vurgun yaptığı öne sürüldü. Mine Özkan, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren iki şirket kurup, "Uluslararası SMS ihalelerine giriyoruz" diyerek yüksek kar payı ile para toplamaya başladı.

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Burcu Kıratlı, 'Ponzi Piramit zinciri' adındaki saadet zinciri sistemi ile dolandırıldığını iddia ederek Özkan'ı dava etmişti. 10 yıl hapsi istenen davada Özkan'ın 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kastı ile hareket ettiği sabit olmadığı için beraatına karar verildi.


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