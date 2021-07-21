Simge Sağın'ın sere serpe pozları nefes kesti

Simge Sağın, konser maratonundan fırsat kısa bir tekne turu yaptı.
SİMGE SAĞIN'IN TEKNE POZLARI NEFES KESTİ
Siyah bikini giyen şarkıcı, çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
Simge Sağın, fit vücudu ve güzelliğiyle kısa sürede binlerce beğeni ve iltifat mesajları aldı.
Beş kare yayınlayan şarkıcı, "Yaz" diye yazarak, ateş emojisi koydu.
Sağın, daha sonra arkadaşlarıyla çektirdiği kareyi yayınladı.
Simge Sağın, daha sonra Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı pozlarla da dikkat çekti.
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