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Simge Sağın'ın sere serpe pozları nefes kesti

21.07.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Simge Sağın, konser maratonundan fırsat bulduğu tekne turunda çektirdiği fotoğraflarla dikkat çekti.

Simge Sağın, konser maratonundan fırsat kısa bir tekne turu yaptı.

SİMGE SAĞIN'IN TEKNE POZLARI NEFES KESTİ

Siyah bikini giyen şarkıcı, çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
Simge Sağın, fit vücudu ve güzelliğiyle kısa sürede binlerce beğeni ve iltifat mesajları aldı.
Beş kare yayınlayan şarkıcı, "Yaz" diye yazarak, ateş emojisi koydu.
Sağın, daha sonra arkadaşlarıyla çektirdiği kareyi yayınladı.
Simge Sağın, daha sonra Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı pozlarla da dikkat çekti.
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Anahtar Kelimeler:
Simge Sağın Instagram
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