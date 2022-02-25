Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 10 film birden vizyona giriyor (25 Şubat 2022)

Başrollerini Tuba Ünsal ve Cemal Hünal’ın paylaştığı Sadece Bir Gece filmi görücüye çıkacak. Korku türündeki Lietli: Cin Kabilesi filmi gerilim filmlerini sevenleri heyecanlandıracak. Christoffer Boe'nin yönettiği Bir Tutam Açlık filmi romantik komedi öğeleriyle izleyicisini bambaşka bir dünyaya götürecek.

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BENİ SEVENLER LİSTESİ Ünlülerin mahallesi Cihangir’in en ünlüsü Yılmaz'ın hikayesini konu alan Beni Sevenler Listesi, Yılmaz'ın başına gelenleri etkileyici ve düşündürücü bir biçimde anlatıyor. İstanbul’da başlayan uyuşturucu operasyonlarıyla Yılmaz artık uyuşturucu bulamaz ve içinde sevilmeyeceğine dair bir paranoya oluşur.

BİR TUTAM AÇLIK Christoffer Boe'nin yönettiği Bir Tutam Açlık, yemek antropolojisi alanında uzman Maggi ve usta şef Carsten Danimarka’nın en iddialı lokantasını açma hayalini ekrana taşıyor. İkili, yemek dünyasının zirvesindekilere nasip olan Michelin yıldızını almayı kafalarına koysalar da bu hikayede hayat onlar için farklı bir yönde akacaktır.

CYRANO Joe Wright'ın yönetmenliğini üstlendiği dram türündeki Cyrano ise, Roxanne'in ona duyduğu aşka karşılık vermeyeceğine dair kendini ikna eden ve kelimeleri bir kılıç edasıyla ustaca kullanabilen Cyrano de Bergerac'in, Roxanne'in sevgisini kazanmaya çalışan genç Christian'a yardım etmesini konu ediniyor.

FABRİKA Bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan Doğuş’un başından geçenleri ekrana taşıyan Fabrika filmi, ürpertici bir hikaye ile Doğuş’un yaşamının seyrini değiştirecek olayları konu alıyor.