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  4. Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 10 film birden vizyona giriyor (25 Şubat 2022)

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 10 film birden vizyona giriyor (25 Şubat 2022)

25.02.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin merakla beklediği yapımlar seyirciyle buluşurken vizyondaki gişe yarışında hareketli anlar yaşandı.

Başrollerini Tuba Ünsal ve Cemal Hünal’ın paylaştığı Sadece Bir Gece filmi görücüye çıkacak. Korku türündeki Lietli: Cin Kabilesi filmi gerilim filmlerini sevenleri heyecanlandıracak. Christoffer Boe'nin yönettiği Bir Tutam Açlık filmi romantik komedi öğeleriyle izleyicisini bambaşka bir dünyaya götürecek.

VİZYON HAREKETLENDİ

BENİ SEVENLER LİSTESİ

BENİ SEVENLER LİSTESİ
Ünlülerin mahallesi Cihangir’in en ünlüsü Yılmaz'ın hikayesini konu alan Beni Sevenler Listesi, Yılmaz'ın başına gelenleri etkileyici ve düşündürücü bir biçimde anlatıyor. İstanbul’da başlayan uyuşturucu operasyonlarıyla Yılmaz artık uyuşturucu bulamaz ve içinde sevilmeyeceğine dair bir paranoya oluşur.

BİR TUTAM AÇLIK

BİR TUTAM AÇLIK
Christoffer Boe'nin yönettiği Bir Tutam Açlık, yemek antropolojisi alanında uzman Maggi ve usta şef Carsten Danimarka’nın en iddialı lokantasını açma hayalini ekrana taşıyor. İkili, yemek dünyasının zirvesindekilere nasip olan Michelin yıldızını almayı kafalarına koysalar da bu hikayede hayat onlar için farklı bir yönde akacaktır.

CYRANO

CYRANO
Joe Wright'ın yönetmenliğini üstlendiği dram türündeki Cyrano ise, Roxanne'in ona duyduğu aşka karşılık vermeyeceğine dair kendini ikna eden ve kelimeleri bir kılıç edasıyla ustaca kullanabilen Cyrano de Bergerac'in, Roxanne'in sevgisini kazanmaya çalışan genç Christian'a yardım etmesini konu ediniyor.

FABRİKA

FABRİKA
Bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan Doğuş’un başından geçenleri ekrana taşıyan Fabrika filmi, ürpertici bir hikaye ile Doğuş’un yaşamının seyrini değiştirecek olayları konu alıyor.

GİZLİ GERÇEK

GİZLİ GERÇEK
Kontrolcü ve baskıcı bir anne ile kızı arasında yaşanan sıra dışı olayları konu alan gerilim türündeki Gizli Gerçek, Dünyadan izole bir şekilde büyümüş olan Chloe' nin sıradan yaşamı ile annesi Diane'nin sakladığı korkunç bir sırrı konu alıyor. Özgürlüğüne kavuşmak için evden kaçma planları yapmaya başlayan Chloe için hiçbir şey kolay olmayacaktır.
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