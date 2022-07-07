Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 4 film birden vizyona girecek (7 Temmuz 2022)

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 4 film birden vizyona girecek (7 Temmuz 2022)

07.07.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan fantastiğe, komediden gerilime, ikisi yerli, 4 film sinemaseverlerle buluşacak. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

"Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü", "Kan Kokusu", "Çirkin Şansı" ve "Asmoday: Cin'ur Racim" izleyiciyle buluşacak filmler arasında yer alıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

ASMODAY:CİN'UR RACİM

ASMODAY:CİN'UR RACİM
Rotin Engin Tutuş'un yönetmen koltuğuna oturduğu korku filmi "Asmoday: Cin'ur Racim", ünlü olmaya çalışan sosyal medya fenomenlerinin başlarından geçen korkunç olaylara odaklanıyor. Filmde Emine Söyler, Demet Öz, Esra Er ve Barış Bayram Kesen rol aldı.

ÇİRKİN ŞANSI

ÇİRKİN ŞANSI
Komedi türündeki "Çirkin Şansı" filmini Bilal Kalyoncu yönetti. Eylül Öztürk ve Halil İbrahim Göker'in başrolleri paylaştığı yapım, çingene mahallesinde büyüyen ve çiçek satarak geçimini sağlayan Pembe'nin bir kasza sonucu ölüp, yeniden dünyaya dönmesi sonucu yaşadıklarını ele alıyor.

KAN KOKUSU

KAN KOKUSU
James Nunn yönetmenliğinde vizyona girecek "Kan Kokusu"nda, Holly Earl, Jack Trueman ve Catherine Hannay rol aldı. Gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen Birleşik Krallık yapımı film, Meksika'da bahar tatilinin tadını çıkarmak isteyen bir grup gencin başlarından geçen talihsiz olaylar sonucu köpekbalığı ile yüzleşmelerini anlatıyor.

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ
Taika Waititi'nin yönetmen koltuğuna oturduğu "Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü" filminde, başrolleri Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale paylaştı. İskandinav mitolojisi denilince akla gelen Thor'un yaşadıklarıyla başlayan film, yıllar sonra karşılaştığı ve artık Mighty Thor olduğunu öğrendiği Jane Foster ile tanrıları yok etmeye ant içmiş Gorr the God Butcher'a karşı mücadele veren Thor'un hikayesini işliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
film thor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”

Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

İlginizi Çekebilir

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”

Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.