Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 4 film birden vizyona girecek (7 Temmuz 2022)

"Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü", "Kan Kokusu", "Çirkin Şansı" ve "Asmoday: Cin'ur Racim" izleyiciyle buluşacak filmler arasında yer alıyor.

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ASMODAY:CİN'UR RACİM Rotin Engin Tutuş'un yönetmen koltuğuna oturduğu korku filmi "Asmoday: Cin'ur Racim", ünlü olmaya çalışan sosyal medya fenomenlerinin başlarından geçen korkunç olaylara odaklanıyor. Filmde Emine Söyler, Demet Öz, Esra Er ve Barış Bayram Kesen rol aldı.

ÇİRKİN ŞANSI Komedi türündeki "Çirkin Şansı" filmini Bilal Kalyoncu yönetti. Eylül Öztürk ve Halil İbrahim Göker'in başrolleri paylaştığı yapım, çingene mahallesinde büyüyen ve çiçek satarak geçimini sağlayan Pembe'nin bir kasza sonucu ölüp, yeniden dünyaya dönmesi sonucu yaşadıklarını ele alıyor.

KAN KOKUSU James Nunn yönetmenliğinde vizyona girecek "Kan Kokusu"nda, Holly Earl, Jack Trueman ve Catherine Hannay rol aldı. Gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen Birleşik Krallık yapımı film, Meksika'da bahar tatilinin tadını çıkarmak isteyen bir grup gencin başlarından geçen talihsiz olaylar sonucu köpekbalığı ile yüzleşmelerini anlatıyor.