Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 7 film birden vizyona girdi (1 Temmuz 2022)

Umut Ertek'in yönettiği "Aşkın Gönül Yazısı", dram ve romantik film sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.ABD yapımı bilim kurgu filmi "Yang'dan Sonra" filminde, Altın Küre ödüllü Colin Farrell ile Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja, Justin H. Min ve Orlagh Cassidy rol aldı. Emre Pala'nın yönettiği "Zir-i Cin" ile Ahmet Yaşar Gümüş'ün yönettiği "Kahran", korku ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

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AŞKIN GÖNÜL YAZISI Melis Tüzüngüç, Sebahat Kumaş, Hüseyin Elmalıpınar ve Güntuğ Yardımcı'nın rol aldığı film, saklanan sırların ortaya çıkmasıyla ilişkilerinde sorun yaşayan bir çiftin hayatına odaklanıyor.

BİR KIZLA TANIŞTIM Avustralya yapımı "I Met a Girl", müzisyen Devon'ın tanıştığı anda aşık olduğu Lucy'yi bulabilmek için onun peşinden Avustralya'ya gitmesini ve onu arayışını ele alıyor. Luke Eve'nin yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Brenton Thwaites, Lily Sullivan, Joel Jackson ve Zahra Newma yer aldı.

EVLAT OLSA SEVİLMEZ Cüneyt İnay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Evlat Olsa Sevilmez"in başrollerini Zekeriya Akman, Günay Karacaoğlu, Sadi Celil Cengiz, Burcu Altın ve Mesut Yar paylaştı. Film, ölümcül bir hastalığa yakalanan annesinin son isteği olarak evlenmesini tavsiye ettiği vurdumduymaz Samet'in evlilik arayışını anlatıyor.

KAHRAN Mert Amerika'da üniversitesini bitirmiş ve Türkiye’ye dönmüştür. Anadolu’nun ücra bir kasabasına gidecek olan Mert bir gün dinlenebilmek ve para harcamak istemediği için internet uygulamasından evinde kalabileceği iki kız arkadaş ile anlaşmıştır. Kızların dağ evine giden mert orman yolunda bir tuzağa düştüğünü fark eder ve çete tarafından öldürülür. Çete, gece Mert’in cesedini gömmek için geri geldiğinde sakladıkları cesedi bulamaz. Kaçmaya hazırlanan çete üyeleri her zamankinin aksine bir durum olduğunu, ormanda yalnız olmadıklarını fark eder. Sığınabilecekleri tek bir yer vardır ancak bilmedikleri tek şey Kahran cinlerinin intikam için orada olduklarıdır.