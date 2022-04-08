Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 10 film birden vizyona girdi (8 Nisan 2022)

YouTube’da kendilerine ait ‘Kafalar’ isminde bir kanalları bulunan fenomenler Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin’in fimi Kendinden Kaçak, haftanın iddialı yapımları arasında yerini aldı. Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Kirpi Sonic 2 ve Düşler Fabrikası filmleri 7’de 70’ herkesi eğlendirecek. Korku türündeki Şeytanın Kitabı sinema salonlarında büyülü bir atmosfer yaratacak.
VİZYON HAREKETLENDİ
BİR DİLEK TUT
Meta Akkuş'un yönettiği Altan Erkekli ve Vildan Atasever'in başrolleri paylaştığı Bir Dilek Tut, yaşadıkları yerde mutlu olan ve ailesinin aldığı İstanbul'a taşınma kararının önüne geçmeye çalışan genç Kaan ve ailesinin hikâyesini anlatıyor.
DÜŞLER FABRİKASI
Macera, komedi ve animasyon türündeki Düşler Fabrikası, geniş bir hayal gücüne sahip olan genç Minna'nın, düşlerin nasıl yapıldığını keşfetmesiyle gelişen olayları beyaz perdeye taşıyor.
FLAŞBELLEK
Ünlü yönetmen Derviş Zaim imzalı Flaşbellek, Esad rejiminin ordusunda fotoğrafçı olarak görev yapan Ahmet'in, şahit olduklarını vicdanına yedirememesiyle gelişen olayları konu ediniyor.
HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA
Macera, Komedi, Bilim-Kurgu, Fantastik, Aksiyon türündeki Her Şey Her Yerde Aynı Anda, ailesi ve işiyle sıradan bir hayata sahip olan Evelyn'in, bir anda tüm çoklu evrenlerdeki benliklerine vakıf olması ve evreni kurtaracak yegane gücün kendisi olduğunu keşfetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.
KENDİNDEN KAÇAK
Levent Türkan'ın yönettiği Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Şinasi Yurtsever ve Eslem Akar'ın başrolleri paylaştığı Kendinden Kaçak, üstlerine kalan bir suç sebebiyle hapsin yolunu tutan bir grup arkadaşın, masumiyetlerini ispatlama çalışmalarını konu ediniyor.
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