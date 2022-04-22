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  4. Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 9 film birden vizyona girdi (22 Nisan 2022)

Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 9 film birden vizyona girdi (22 Nisan 2022)

22.04.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'i yerli 9 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Macera, dram, aksiyon türündeki Robert Eggers'in yönetmenliğini üstlendiği Kuzeyli filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Cesur İtfaiyeci, ailecek sineme keyfi yaşamak isteyenlerin ilk tercih olmaya aday. Haftanın yerli komedi ihtiyacını ise Nuh’un Gemisi Cudi’de 2 filmi karşılayacak. Korku ve gerilim sevenleri için Kuluçka film beklentilere cevap verecek.

VİZYON HAREKETLENDİ

CEHENNEM ÖFKESİ:AVE MARİE

CEHENNEM ÖFKESİ:AVE MARİE
Savaş ve aksiyon türündeki Cehennem Öfkesi: Ave Marie, vatandaşları tarafından hain olarak damgalanan Fransız uyruklu Marie DuJardin'in Amerikan askerleri tarafından bir şartla kurtarılacaktır. Peki, Marie DuJardin hayatta kalabilecek mi?

CESUR İTFAİYECİ

CESUR İTFAİYECİ
Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Cesur İtfaiyeci, babası gibi bir itfaiyeci olmanın hayalini kuran genç Georgia'nın bu hayallerinin peşinden gitmesini konu ediniyor.

GÜN BATIMI

GÜN BATIMI
Michel Franco'nun yönettiği Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios ve Henry Goodman başrolleri paylaştığı uluslararası ödüllü Gün Batımı filmi, Acapulco güneşinin altındaki bir tatilin şiddetli bir trajediyle yarıda kesilmesini konu ediniyor.

HÜDDAM'IN SOYU:MARİD CİNLERİ

HÜDDAM'IN SOYU:MARİD CİNLERİ
Mert Uzunmehmet'in yönettiği gerilim ve korku türündeki Hüddam'ın Soyu: Marid Cinleri, bir dans öğretmeni olan Hakan'ın, ailesinden miras kalan eski bir vazoda Marid kabilesinden bir cinin mühürlendiğini öğrenmesiyle gelişenleri anlatıyor.

KERR

KERR
Gerilim ve dram türündeki Kerr, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olan Can'ın yaşadıklarını konu alıyor. Babasının tuhaf arkadaşlarıyla tanışan Can, kapana kısılıp kaldığı kasabada olağandışı şeyler yaşanmaya başlar.
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