Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (8 Mart2024)

Mustafa Üstündağ ve Tuvana Türkay'ın başrollerini paylaştığı "Emanet" yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday . John Cena, Alison Brie ve Alice Eve'nin oynadığı "Tetikçi", haftanın yabancı aksiyon filmi olarak beyaz perdedeki yerini aldı. 5 dalda Oscar adayı olan "Geride Kalanlar" filmi seyircinin en merak ettiği yapımlardan biri oldu. "Hayatımız Roman" filmi yerli romantik komedi sevenlerin ilgisini çekmeye aday. Haftanın korku filmleri "Hayali" ve "Rabba" ;haftanın animasyonları "Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya" ve "Minik Fare ve Sevimli Ayının Maceraları" oldu. "The Albanian Virgin" ve "Hatır" duygusal konuları sayesinde seyircisini bambaşka bir dünyaya götürecek.
Mustafa Üstündağ, Tuvana Türkay, Turgay Tanülkü, Gürgen Öz ve Levent Sülün'ün başrollerini paylaştığı "Emanet", yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Ali İlhan'ın yönetmenliğini üstlendiği film, geçmişi sırlarla dolu bir oto tamircisi ile dağılmak üzere olan ailesinin, kendilerine ait olmayan bir emaneti korumak pahasına, her şeylerini kaybettikleri ama birbirlerini yeniden buldukları 24 saatlik süreci anlatıyor.
Yönetmen koltuğunda Alexander Payne'in oturduğu, 5 dalda Oscar adayı olan "Geride Kalanlar" filminde, Paul Giamatti, Dominic Sessa ve Da'Vine Joy Randolph başrolleri paylaştı. Film, 1971'de ABD'nin prestijli yatılı liselerinden birinde, yılbaşı tatilini okulda birlikte geçirmek zorunda kalan huysuz öğretmen Paul, yas sürecindeki aşçı Mary ve ailevi problemlerini nasıl çözeceğini bilemeyen uçarı öğrenci Angus'ın hikayesini odağına alıyor.
Michel Franco'nun yönettiği, Jessica Chastain, Peter Sarsgaard ve Brooke Timber'ın oynadığı "Hatır", demans hastalığı dolayısıyla duygusal bir dramın içindeki iki karakterin geçmişine uzanan hassas hikayesi ile şekilleniyor.
Jeff Wadlow'un yönettiği "Hayali", korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Matthew Sato, Veronica Falcon ve Betty Buckley'in rol aldığı film, büyüdüğü eve yıllar sonra geri dönen ve çocukluk dönemindeki hayali arkadaşıyla yeniden karşılaşan bir kadının hikayesini anlatıyor.
Savaş Sancak'ın yönettiği, Anıl Altan ve Aslı Bekiroğlu'nun başrollerinde oynadığı "Hayatımız Roman", polisten kaçarken bir tesadüf sonucu yolları Roman mahallesinde kesişen iki gencin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.