Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (8 Mart2024)

Mustafa Üstündağ ve Tuvana Türkay'ın başrollerini paylaştığı "Emanet" yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday . John Cena, Alison Brie ve Alice Eve'nin oynadığı "Tetikçi", haftanın yabancı aksiyon filmi olarak beyaz perdedeki yerini aldı. 5 dalda Oscar adayı olan "Geride Kalanlar" filmi seyircinin en merak ettiği yapımlardan biri oldu. "Hayatımız Roman" filmi yerli romantik komedi sevenlerin ilgisini çekmeye aday. Haftanın korku filmleri "Hayali" ve "Rabba" ;haftanın animasyonları "Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya" ve "Minik Fare ve Sevimli Ayının Maceraları" oldu. "The Albanian Virgin" ve "Hatır" duygusal konuları sayesinde seyircisini bambaşka bir dünyaya götürecek. Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır

