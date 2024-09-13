Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (13 Eylül 2024)

Tüm dünyada büyük ilgi gören "Alacakaranlık Efsanesi" serisi bir kez daha gösterime girdi. İman Tahsin'in yönettiği gerilim ve dram filmi "İzliyorlar" herkesi meraklandırdı. James Watkins'in yönettiği korku ve gerilim filmi "Sakın Ses Çıkarma" seyircisinin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor. Daina Oniunas-Pusic'in yönetmen koltuğunda oturduğu ödüllü film "Ayrılış" tam not aldı. Yönetmen koltuğunda Recep Akdağ'ın oturduğu komedi filmi "Gider Ayak" 7'de 70'e herkesi gülümsetecek.