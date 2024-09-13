Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (13 Eylül 2024)

Tüm dünyada büyük ilgi gören "Alacakaranlık Efsanesi" serisi bir kez daha gösterime girdi. İman Tahsin'in yönettiği gerilim ve dram filmi "İzliyorlar" herkesi meraklandırdı. James Watkins'in yönettiği korku ve gerilim filmi "Sakın Ses Çıkarma" seyircisinin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor. Daina Oniunas-Pusic'in yönetmen koltuğunda oturduğu ödüllü film "Ayrılış" tam not aldı. Yönetmen koltuğunda Recep Akdağ'ın oturduğu komedi filmi "Gider Ayak" 7'de 70'e herkesi gülümsetecek.
Tüm dünyada büyük ilgi gören "Alacakaranlık Efsanesi" serisinden "Alacakaranlık", "Tutulma" ve "Yeni Ay" filmleri yeniden izleyiciyle buluşacak. Gerilim, fantastik ve romantik türdeki filmleri sevenleri sinema salonlarına yeniden çekmeyi hedefleyen seride, başroleri Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner paylaşıyor.Alacakaranlık'ın yönetmen koltuğunda Catherine Hardwicke otururken, Yeni Ay'ın yönetmenliğini Chris Weitz, Tutulma'nın yönetmenliğini ise David Slade üstlendi.
Daina Oniunas-Pusic'in yönetmen koltuğunda oturduğu ödüllü film "Ayrılış", ölümcül bir hastalıkla boğuşan Tuesday ile annesi Zora'nın, ölümün görkemli bir kuş şeklinde gelmesiyle birlikte duygusal bir vedaya hazırlanmalarını işliyor. Filmin başrollerinde Julia Louis-Dreyfus, Lola Petticrew ve Leah Harvey bulunuyor.
Mustafa Nebi Filik'in yönettiği yerli korku filmi "Cin Daveti"nde ise üniversite öğrencileri Murat ve kız arkadaşı Ece'nin gördüğü tuhaf rüyalar ve yaşadığı bunalım anlatılıyor. Simge Olcay Şener, Akmyrat Aylyyev ve Musa Öztep, filmin başrol oyuncuları arasında.
Yönetmen koltuğunda Recep Akdağ'ın oturduğu komedi filmi "Gider Ayak", zengin bir iş insanının oğlu için yerel bir televizyon kanalı kurması ve ardından yaşananları anlatıyor. Ayhan Taş, Hazım Körmükçü ve Orçun Kaptan'ın başrolleri paylaştığı filmin senaryosu Recep Akdağ ve Erkan Karadeniz'e ait.
Ding Zhong'un yönettiği animasyon film "Into the Mortal World", Jinfeng'in annesinin haksız yere, bir suçla itham edilmesi ve ilahi dünyadan sürgün edilmesini konu ediyor. Filmin senaryosunu Fu Kang kaleme aldı.