Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (29 Kasım 2024)

Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı "Burada", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol ve Osman Alkaş'ın rol aldığı "Mukadderat", komedi ve dram sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Serdar Akar'ın "Barda" filminden 17 yıl sonra, Hande Türkel yönetmenliğinde yeniden yorumlanan "Barda" izleyici ile buluştu. Murat Akkoyunlu, Levent Tülek, Metin Coşkun ve Hazal Erişkin'in başrollerini paylaştığı "Paranormal Cuma", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak. Ömer Korkmaz'ın filmi "Günah Şeytanın Oğlu" ve Gökhan Murat Toktamışoğlu'nın çektiği "Kabir Azabı 2" korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Meksikalı sinemacı Alonzo Ruizpalacios'un filmi "Mutfak", New York'taki bir restoranın mutfağında gerçekleşen olayları odağına alıyor.
Müzikal film "Baekhyun: Lonsdaleite in Cinemas", Güney Koreli şarkıcı Baekhyun'un 12 yıl sonra yaptığı ilk solo Asya turunun final konseri "Lonsdaleite dot'u beyaz perdeye taşıyacak.
Serdar Akar'ın "Barda" filminden 17 yıl sonra, Hande Türkel yönetmenliğinde yeniden yorumlanan "Barda" izleyici ile buluşacak. Cem Özüduru ve Ozan Ağaç'ın senaryosunu kaleme aldığı gerilim türündeki filmde, İdris Nebi Taşkan, Melisa Berberoğlu, Cem Söküt ve Burak Can Doğan rol aldı. Film, bir barda kutlama için toplanan bir grup arkadaşın başlarından geçen korkunç olayları konu ediniyor.
Mete Gümürhan'ın Türkiye, Belçika ve Hollanda ortak yapımında çekilen filmi "Beraber", annesinin ölümünden sonra babası ile doğup büyüdüğü Roterdam'dan ayrılıp, Türkiye'ye taşınan 14 yaşındaki bir gencin hikayesini konu ediyor. Senaryosunu Chris Westendorp'un yazdığı filmde, Alihan Şahin, Sinan Eroğlu ve Hayat Van Eck rol aldı.
Tom Hanks, Robin Wright, Kelly Reilly ve Michelle Dockery'in başrollerini paylaştığı "Burada" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Robert Zemeckis'in yönetmenliğini üstlendiği film, tek bir evi merkezine alarak, geçmişten geleceğe, binlerce yıl boyunca bu odada yaşayan insanları konu ediniyor. Satılığa çıkarılan evine yıllar sonra geri dönen adam, evinin her bir köşesinde hayatından izler bulur.
Günah Şeytanın Oğlu, zincirlerinden kurtularak birçok felakete neden olan bir yaratığın hikayesini konu ediyor. Şeytanla büyücü bir kadından doğan bir yaratık, karanlık bir mahzende zincirlere bağlı bir şekilde yaşar. Yıllarca bu şekilde yaşadıktan sonra zincirlerinden kurtulan yaratık, yaşamına köyde devam eder. Ancak yeni yaşantısı birçok vahşeti de beraberinde getirir. Yaratık, köyde birçok katliam yapmaya başlar. Yönetmen koltuğunda Ömer Korkmaz'ın oturduğu korku türündeki "Günah Şeytanın Oğlu" filminin oyuncu kadrosunda Nurettin Karakoç, Simay Antepli, Adel Attar gibi isimler yer alıyor.