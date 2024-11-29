Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (29 Kasım 2024)

GÜNAH ŞEYTANIN OĞLU

Günah Şeytanın Oğlu, zincirlerinden kurtularak birçok felakete neden olan bir yaratığın hikayesini konu ediyor. Şeytanla büyücü bir kadından doğan bir yaratık, karanlık bir mahzende zincirlere bağlı bir şekilde yaşar. Yıllarca bu şekilde yaşadıktan sonra zincirlerinden kurtulan yaratık, yaşamına köyde devam eder. Ancak yeni yaşantısı birçok vahşeti de beraberinde getirir. Yaratık, köyde birçok katliam yapmaya başlar. Yönetmen koltuğunda Ömer Korkmaz'ın oturduğu korku türündeki "Günah Şeytanın Oğlu" filminin oyuncu kadrosunda Nurettin Karakoç, Simay Antepli, Adel Attar gibi isimler yer alıyor.