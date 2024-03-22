Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 13 film birden vizyona girdi (22 Mart 2024)

EFLATUN

Kerem Bursin, İrem Helvacıoğlu ve Nazan Diper’in başrolleri paylaştığı "Eflatun", bir adamın sesine aşık olan görme engelli bir kadının hikayesini konu ediniyor. Cüneyt Karakuş'un senaryosunu yazıp yönettiği filmin konusu özetle şöyle: "Beş yaşındayken görme yetisini kaybeden Eflatun, babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile hayata tutunur. Babasından kalma saat tamircisinde çalışarak geçimini sağlayan Eflatun, kendisine gerçek ile hayalin birbirine geçtiği bir dünya kurar. Onun hayatı, yağmurlu bir günde kendisine şemsiye emanet eden bir adamın sesine aşık olmasıyla başka bir hal alır."