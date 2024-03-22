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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 13 film birden vizyona girdi (22 Mart 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 13 film birden vizyona girdi (22 Mart 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.03.2024 15:43
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 6'sı yerli, 13 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Sean Durkin'in yönettiği "Demir Pençe", 1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabet dünyasında iz bırakan Von Erich kardeşlerin hikayesini anlatıyor. "Sevmek Yüzünden", beklenmedik bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan ve bu süreçte hemcinsi için mücadele eden güçlü bir kadını odağına alıyor.


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    BTOB TIME

    BTOB TIME

    Kim Jin-Chul'un çektiği Güney Kore yapımı müzikal film "BTOB TIME: Be Together the Movie", BTOB'un verdiği 10. yıl özel konserini ve konserde yaşananları gözler önüne seriyor.

    CESUR BALİNA KATAK

    CESUR BALİNA KATAK

    Çocuklarla animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen Kanada filmi "Cesur Balina Katak", büyük olduğunu kanıtlamak ve çok sevdiği büyükannesinin son dileğini yerine getirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkan küçük bir balinanın hikayesini işliyor.

    DEMİR PENÇE

    DEMİR PENÇE

    Sean Durkin'in senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği "Demir Pençe" filminde, başrolleri Zac Efron, Jeremy Allen White ve Harris Dickinson paylaştı. 1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabet dünyasında bir iz bırakan Von Erich kardeşlerin hikayesini işleyen yapımda, başarılı güreşçi Fritz Von Erich'in, oğullarının da kendisi gibi başarılı olması için despot bir biçimde, zalimce yöntemler uygulaması anlatılıyor. Kardeşler, koçları olan babalarının gölgesinde sporda zirveye tırmanırlarken, tüm aile bir yandan çalkantılı olaylar yaşarken, diğer yandan güçlüklere göğüs germek zorunda kalır.

    EFLATUN

    EFLATUN

    Kerem Bursin, İrem Helvacıoğlu ve Nazan Diper’in başrolleri paylaştığı "Eflatun", bir adamın sesine aşık olan görme engelli bir kadının hikayesini konu ediniyor. Cüneyt Karakuş'un senaryosunu yazıp yönettiği filmin konusu özetle şöyle: "Beş yaşındayken görme yetisini kaybeden Eflatun, babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile hayata tutunur. Babasından kalma saat tamircisinde çalışarak geçimini sağlayan Eflatun, kendisine gerçek ile hayalin birbirine geçtiği bir dünya kurar. Onun hayatı, yağmurlu bir günde kendisine şemsiye emanet eden bir adamın sesine aşık olmasıyla başka bir hal alır."

    EVIE

    EVIE

    Dominic Brunt ve Jamie Lundy'in yönettiği "Evie", genç bir kızın deniz kenarında lanetli bir kolye bulması sonrasında başından geçen olayları ele alıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    sinema vizyon
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