Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 4 film birden vizyona girdi (23 Aralık 2022)

MARIC

Yönetmenliğini Ebru Delibaş’ın yaptığı yerli korku filmi Maric, evliliklerinin beşinci yılında olmalarına rağmen, hâlâ çocukları olmayan Serdar ve Gizem çiftinin başından geçen olayları işliyor. Kocasının son zamanlarda tuhaf davranışlar sergilediğini fark eden Gizem, iyi vakit geçirmek için bir ufak bir tatil ayarlıyor. Fakat gittikleri yerde Serdar’ın tuhaflıkları artıyor. Bu musallata çare arayan çift kendilerini Lübbey köyünde buluyor. Ancak kimsenin yaşamadığı köy onlara tam bir cehennem oluyor.