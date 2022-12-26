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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 4 film birden vizyona girdi (23 Aralık 2022)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 4 film birden vizyona girdi (23 Aralık 2022)

26.12.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1’i yerli 3’ü yabancı olmak üzere 4 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Whitney Houston'ın yaşamına ve müziğine odaklanan "I Wanna Dance With Somebody: Whitney Houston" filmi, şarkıcının yıldızlığa yükseliş hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Haftanın tek yerli yapmı olan Maric ise korku filmi sevenlerin ilgisini çekmeye aday. “Ayı Kardeşler: Dünyaya Dönüş” filmi ise animasyon sevenlerini sinema salonlarına çekecek. Haftanın son yapımı olan “R.M.N” filmi Belçika, Fransa, İsveç ve Romanya ortak yapmı olarak görücüye çıktı.

VİZYON HAREKETLENDİ

AYI KARDEŞLER: DÜNYA'YA DÖNÜŞ

AYI KARDEŞLER: DÜNYA'YA DÖNÜŞ

Animasyon tutkunlarını harika bir maceraya çıkaran Çin yapımı Ayı Kardeşler: Dünya'ya Dönüş (Boonie Bears: Back to Earth), ayı kardeşler olan Bramble ve Briar’ın uzay macerasını anlatıyor. Filmde uzaydan düşen gizemli bir kübik nesne Bramble'a süper güçler veriyor. Bunun üzerine Bramble ve Briar, Vick ile birlikte çalışarak uzaylı bir istilacıya ve kötü bir orduya karşı mücadele ediyorlar.

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY

Müzikal biyografi türündeki I Wanna Dance with Somebody, ünlü sanatçı Whitney Houston’ın yaşamını konu ediniyor. Film, izleyicileri Houston'ın kariyeri ve müziği ile birlikte duygusal ve enerjik bir yolculuğa çıkarıyor. Başrolünde Naomi Ackie bulunduğu ve senaryosu Oscar ödülü Anthony McCarten tarafından yazılan eserin yönetmen koltuğunda ise Kasi Lemmons oturuyor.

R.M.N

R.M.N

Cristian Mungiu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu dram filmi R.M.N., Matthias'ın Almanya'daki işinden ayrıldıktan sonra döndüğü köyünde gelişen olayları konu ediniyor. Almanya’da bir mezbahadaki işinden ayrıldıktan sonra Transilvanya’daki çok etnikli köyüne dönen Matthias, oğlunu ve köyü mantıksız bir korku ve huzursuzluğun gölgesi altında buluyor.

MARIC

MARIC

Yönetmenliğini Ebru Delibaş’ın yaptığı yerli korku filmi Maric, evliliklerinin beşinci yılında olmalarına rağmen, hâlâ çocukları olmayan Serdar ve Gizem çiftinin başından geçen olayları işliyor. Kocasının son zamanlarda tuhaf davranışlar sergilediğini fark eden Gizem, iyi vakit geçirmek için bir ufak bir tatil ayarlıyor. Fakat gittikleri yerde Serdar’ın tuhaflıkları artıyor. Bu musallata çare arayan çift kendilerini Lübbey köyünde buluyor. Ancak kimsenin yaşamadığı köy onlara tam bir cehennem oluyor.

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