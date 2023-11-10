Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 5 film birden vizyona girdi (10 Kasım 2023)

Haftanın yerli komedi filmlerinden "Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası", 7'de 70'e herkesi güldürmeye aday. Dram türündeki "Seni Görüyorum" filmi kendi dünyalarını kuran 3 kardeşin hayatını anlatıyor. Haftanın animasyonları ise, "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası", "The Marvels" ve "Troller Hep Beraber" (Trolls Band Together) oldu.

