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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 5 film birden vizyona girdi (10 Kasım 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 5 film birden vizyona girdi (10 Kasım 2023)

    10.11.2023 13:03 | Son Güncelleme:
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde 3'ü yerli 5 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Haftanın yerli komedi filmlerinden "Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası", 7'de 70'e herkesi güldürmeye aday. Dram türündeki "Seni Görüyorum" filmi kendi dünyalarını kuran 3 kardeşin hayatını anlatıyor. Haftanın animasyonları ise, "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası", "The Marvels" ve "Troller Hep Beraber" (Trolls Band Together) oldu.

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    SENİ GÖRÜYORUM

    SENİ GÖRÜYORUM

    Dram türündeki "Seni Görüyorum" filmi, doğup büyüdükleri şehirden İstanbul'a gelerek, kendilerine farklı hayatlar kuran üç kardeşin hikayesini anlatıyor. Ender Mıhlar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu yapımda, Feyyaz Duman, Melis Birkan ve Hakan Salınmış oynuyor.

    THE MARVELS

    THE MARVELS

    Nia DaCosta yönetmenliğinde vizyona girecek "The Marvels", Captain Marvel'ın yeni maceralarını anlatıyor.

    TROLLER HEP BERABER

    TROLLER HEP BERABER

    Haftanın bir diğer animasyon filmi "Troller Hep Beraber" (Trolls Band Together), iki film boyunca mücadelelere atılan ve sonunda evlenen Poppy ve Branch çiftinin yeni serüvenini işliyor.

    VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI

    VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI

    "Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası", sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla imkansız olduğu düşünülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediniyor. Okan Ege Ergüven'in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Reşat Hacıahmetoğlu, Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan ve Salih Kalyon yer alıyor.

    ASLAN HÜRKUŞ 3: ANKA ADASI

    ASLAN HÜRKUŞ 3: ANKA ADASI

    Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen TRT ortak yapımı "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası", Hürkuş ve arkadaşlarının yeryüzüne düşen bir gök taşının yaydığı manyetik alanla birlikte canlanan dronlara karşı mücadelesini ele alıyor. (AA)

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    sinema
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