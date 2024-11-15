Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (15 Kasım 2024)

"Gladyatör" filminden 24 yıl sonra gelen devam filmi "Gladyatör 2" aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği "Nemlizade" yerli komedi sevenlerin ilgisini çekmeye aday olacak. "Takıntılar" yerli komedi meraklılarının ilk tercihi olacak. Baran Gündüzalp'in çektiği, Nilay Erdönmez, Fatih Sönmez ve Can Demir'in rol aldığı "Rosinante", bir gencin beyaz yakalı işinden çıkarılması sonrası ek gelir yaratmak amacıyla eşi ile birlikte Rosinante adını verdikleri motosikletleriyle yolcu taşımaya başlamalarını konu alıyor. Haftanın korku filmleri "Zir-i Cin 3: Cin Düğümü" ve "Vebal" oldu.