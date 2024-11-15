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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (15 Kasım 2024)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (15 Kasım 2024)

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.11.2024 17:55
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Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, 5'i yerli, 6 yapım izleyiciyle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

"Gladyatör" filminden 24 yıl sonra gelen devam filmi "Gladyatör 2" aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği "Nemlizade" yerli komedi sevenlerin ilgisini çekmeye aday olacak. "Takıntılar" yerli komedi meraklılarının ilk tercihi olacak. Baran Gündüzalp'in çektiği, Nilay Erdönmez, Fatih Sönmez ve Can Demir'in rol aldığı "Rosinante", bir gencin beyaz yakalı işinden çıkarılması sonrası ek gelir yaratmak amacıyla eşi ile birlikte Rosinante adını verdikleri motosikletleriyle yolcu taşımaya başlamalarını konu alıyor. Haftanın korku filmleri "Zir-i Cin 3: Cin Düğümü" ve "Vebal" oldu.

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VİZYON HAREKETLENDİ

GLADYATÖR 2

GLADYATÖR 2

Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington ve Connie Nielsen'in başrollerini paylaştığı, merakla beklenen "Gladyatör 2" izleyici ile buluştu. Gladyatör'den 24 yıl sonra gelen devam filmi, Commodus sonrası imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın Afrika'da yetişen çocuğu Lucius'un Roma'ya dönüş hikayesini anlatıyor. Senaryosu David Scarpa imzası taşıyan aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmen koltuğunda Ridley Scott oturuyor.

NEMLİZADE

NEMLİZADE

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği "Nemlizade" haftanın bir diğer yerli komedi filmi olacak. Onur Gökçek, Doğan Keser, Kerim Urun, Ahmet Arslan, Ali Rıza Tanyeli ve Merve Polat'ın oynadığı film, Nemlizade mahallesinin sokak aralarında yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor.

ROSİNANTE

ROSİNANTE

Baran Gündüzalp'in çektiği, Nilay Erdönmez, Fatih Sönmez ve Can Demir'in rol aldığı "Rosinante", bir gencin beyaz yakalı işinden çıkarılması sonrası ek gelir yaratmak amacıyla eşi ile birlikte Rosinante adını verdikleri motosikletleriyle yolcu taşımaya başlamalarını konu alıyor.

TAKINTILAR

TAKINTILAR

Seda Bakan, Ecem Erkek, Sarp Akkaya, Bora Akkaş, Çiçek Dilligil, Özge Özberk ve Zafer Algöz'ün rol aldığı, Yunus Nihat Özcan yönetmenliğindeki "Takıntılar" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak. Fransız yazar Laurent Baffie'nin "Toc Toc" adlı tiyatro oyunundan uyarlanan film, obsesif kompulsif bozukluğu olan 6 farklı kişinin ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal'a aldığı randevunun çakışması ve doktorun ortalarda olmamasıyla birlikte yaşanan maceraları konu ediniyor.

VEBAL

VEBAL

Mehmet Ali Tugay yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın diğer korku filmi "Vebal", eski karısı tarafından büyü yapılan bir adamın başından geçenleri anlatıyor.

Anahtar Kelimeler:
sinema vizyon
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