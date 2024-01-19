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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (19 Ocak 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (19 Ocak 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.01.2024 15:41 | Son Güncelleme:
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 3'ü yerli, 6 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Haftanın biyografi türündeki müzikal filmi "Queen Rock Montreal", Saul Swimmer yönetmenliğinde efsane İngiliz rock grubu Queen'in 1981'deki Montreal konserini izleyiciyle buluşturdu. Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Lohusa", yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Bilim kurgu filmi "Animal Kingdom" 7'de 70'e herkesin ilgisini çekmeye aday. Haftanın bir diğer yerli komedi filmi "Kardeş Takımı", anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Afacanlar İş Başa Düştü'nün devam filmi olan "Afacanlar Kampta" diğer bir yerli film olarak karşımıza çıktı. Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Ördeklerin Göçü" yepyeni bir dünyanın kapılarını açacak.

    Kesfet

    VİZYONA HAREKETLENDİ

    AFACANLAR KAMPTA

    AFACANLAR KAMPTA

    Afacanlar İş Başa Düştü'nün devam filmi olan "Afacanlar Kampta", dedesinin işlettiği çocuk kampında çalışmaya giden Emirhan'ın bu kamp ortamında yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.

    ANIMAL KINGDOM

    ANIMAL KINGDOM

    Adele Exarchopoulos, Romain Duris ve Tom Mercier'in oynadığı Thomas Cailley yönetmenliğindeki bilim kurgu filmi "Animal Kingdom", bazı insanların başka hayvan türlerine dönüşmeye başladığı bir dünyada, bir baba ile oğlu arasında geçen bir macerayı beyaz perdeye taşıyor.

    KARDEŞ TAKIMI

    KARDEŞ TAKIMI

    Haftanın bir diğer yerli komedi filmi "Kardeş Takımı", anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen, Gülhan Tekin ve Melis İşiten gibi isimlerin rol aldığı filmi Mustafa Kotan yönetti.

    LOHUSA

    LOHUSA

    Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı haftanın yerli komedi filmi "Lohusa", yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Başarılı oyuncu Gupse Özay'a Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor. Filmde lohusa depresyonuna girmeyeceğine emin olan Burcu'nun doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içinde bulmasına neden oluyor.

    ÖRDEKLERİN GÖÇÜ

    ÖRDEKLERİN GÖÇÜ

    Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Ördeklerin Göçü", aşırı korumacı babalarını hayatlarının tatilini yapmaya ikna etmeye çalışan bir ördek ailesinin hikayesini odağına alıyor.

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    film önerileri vizyon
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