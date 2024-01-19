Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (19 Ocak 2024)

Haftanın biyografi türündeki müzikal filmi "Queen Rock Montreal", Saul Swimmer yönetmenliğinde efsane İngiliz rock grubu Queen'in 1981'deki Montreal konserini izleyiciyle buluşturdu. Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Lohusa", yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Bilim kurgu filmi "Animal Kingdom" 7'de 70'e herkesin ilgisini çekmeye aday. Haftanın bir diğer yerli komedi filmi "Kardeş Takımı", anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Afacanlar İş Başa Düştü'nün devam filmi olan "Afacanlar Kampta" diğer bir yerli film olarak karşımıza çıktı. Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Ördeklerin Göçü" yepyeni bir dünyanın kapılarını açacak.

