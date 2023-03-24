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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (24 Mart 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (24 Mart 2023)

24.03.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 6 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Fransız yönetmen James Huth'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Özel Bir Hediye" filminin başrollerini Jamel Debbouze, Daniel Auteuil ve Alice Belaidi paylaştı. Belçika, Fransa, İtalya ortak yapımı "Sekiz Dağ", Alp dağlarının benzersiz doğası ve şartlarında, çocukken tanışan Pietro ile Bruno'nun dostluk hikayesini konu alıyor. "Kestik Babacım", günlük yaşamlarında sıkı dost olan yönetmen, senarist ve aktör üçlüsünün, bir aşk filmi çekme gayretini aktarıyor. Onur Aldoğan'ın yönettiği yerli korku filmi "Gerçek Cinler 2"de Gizem Noyan, Lara Fandaklı, Onur Aldoğan ile Sinan Taşkan rol aldı.

VİZYON HAREKETLENDİ

DEMON SLAYER

DEMON SLAYER

Japon yapımı animasyon film, "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba-To the Swordsmith Village"in yönetmen koltuğunda Haruo Sotozaki oturuyor.

GERÇEK CİNLER 2

GERÇEK CİNLER 2

Onur Aldoğan'ın yönettiği yerli korku filmi "Gerçek Cinler 2"de Gizem Noyan, Lara Fandaklı, Onur Aldoğan ile Sinan Taşkan rol aldı.

KESTİK BABACIM

KESTİK BABACIM

"Kestik Babacım", günlük yaşamlarında sıkı dost olan yönetmen, senarist ve aktör üçlüsünün, bir aşk filmi çekme gayretini aktarıyor.   Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin yönetmenliğini Atakan Şatıroğlu üstlendi. Filmin başrollerini Erman Erbek, Yağmur Sevgi Koysal, Ceyhun Tutal ve Berkay Berkman paylaştı.

MOTELDE KATLİAM

MOTELDE KATLİAM

Yönetmenliğini Murat Kuşçu ve Feyza Aydın Kılıç'ın yaptığı korku filmi "Motelde Katliam"ın oyuncu kadrosunda Feyza Aydın Kılıç, Aleyna Kılıç, Bülent Mert ve Şevki Özcan yer aldı.

ÖZEL BİR HEDİYE

ÖZEL BİR HEDİYE

Fransız yönetmen James Huth'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Özel Bir Hediye" filminin başrollerini Jamel Debbouze, Daniel Auteuil ve Alice Belaidi paylaştı.   Sosyal sınıf çatışmalarının işlendiği komedi türündeki Fransız yapımı filmin konusu şöyle:   "Komşuları, ailesi ve eşi Alice ile Paris’in toplu konutlarında yaşayan Sami, temiz kalpli ancak aklı bir karış havada bir adamdır. Bir gün Fransa’nın en zengin adamı Philippe Etienne, Sami’nin çalıştığı alışveriş merkezini oğlunun doğum günü için kapatır ve hediye olarak ne isterse almasını söyler. Alexandre ise kendine oyuncak olarak, gece bekçisi Sami’yi seçer."

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