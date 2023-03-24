Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (24 Mart 2023)

ÖZEL BİR HEDİYE

Fransız yönetmen James Huth'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Özel Bir Hediye" filminin başrollerini Jamel Debbouze, Daniel Auteuil ve Alice Belaidi paylaştı. Sosyal sınıf çatışmalarının işlendiği komedi türündeki Fransız yapımı filmin konusu şöyle: "Komşuları, ailesi ve eşi Alice ile Paris’in toplu konutlarında yaşayan Sami, temiz kalpli ancak aklı bir karış havada bir adamdır. Bir gün Fransa’nın en zengin adamı Philippe Etienne, Sami’nin çalıştığı alışveriş merkezini oğlunun doğum günü için kapatır ve hediye olarak ne isterse almasını söyler. Alexandre ise kendine oyuncak olarak, gece bekçisi Sami’yi seçer."