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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (8 Aralık 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (8 Aralık 2023)

    08.12.2023 11:54 | Son Güncelleme:
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 2'si yerli, 6 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı", müzisyen Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Johnny Depp'in rol aldığı "Jeanne du Barry"; sınıf atlamaya çalışan işçi sınıfından Jeanne Vaubernier'in, Kral 15. Louis ile tanıştıktan sonra değişen hayatını işliyor. ABD ve Güney Kore ortak yapımı "Başka Bir Hayatta", hayatları farklı yönlere giden iki yakın çocukluk arkadaşının, yıllar sonra yeniden bir araya gelmelerini ele alıyor. John Woo'nun yönetmenliğini üstlendiği "Sessiz Gece" aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Stephanus Domanig'in yönettiği belgesel film "Viyana Operası Sahne Arkası" izleyiciyi dünyaca ünlü Viyana Devlet Operası'nın büyülü olaylarının perde arkasına götürmeyi amaçlıyor. Alper Mestçi'nin çektiği "Haile 2: Var mı, Yok mu?!" haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdede yerini aldı.

    Kesfet

    VİZYON HAREKETLENDİ

    BAŞKA BİR HAYATTA

    BAŞKA BİR HAYATTA

    Celine Song'un yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Greta Lee, Teo Yoo ve John Magaro oynadı. Başka Bir Hayatta, farklı yollara savrulan iki çocukluk arkadaşının hikayesini konu ediyor. Nora ve Hai Sung, birbirlerine derinden bağlı olan iki çocukluk arkadaşıdır. Ancak Nora’nın ailesinin Kore’den Kanada’ya göç etmesiyle Nora ve Hae birbirlerinden kopmak zorunda kalır. Birbirlerinden habersiz geçen yirmi yılın ardından kader onları New York’ta yeniden bir araya getirir. Birlikte geçirdikleri bir hafta boyunca aşkları ve geçmişleriyle yüzleşirler.

    HAİLE 2: VAR MI, YOK MU?!

    HAİLE 2: VAR MI, YOK MU?!

    Alper Mestçi'nin çektiği "Haile 2: Var mı, Yok mu?!" haftanın yerli korku filmi oldu. Evin çatlaklarından yatırların fısıldadığı lanet, evin ziyaretçilerini sonsuz bir kabusa hapseder. Her bir odada, geçmişteki hataları yankılayan bir ayna bulunur. Zamanın duvarların arasında hapsolduğu odada kabustan kurtulmak mümkün değildir. Gelen ziyaretçilerin günahlarıyla dolan bu evden çıkış mümkün değildir.

    JEANNE DU BARRY

    JEANNE DU BARRY

    Fransız oyuncu, senarist ve yapımcı Maiwenn'in yönetmenliğini yapıp başrolünü Johnny Depp ile paylaştığı "Jeanne du Barry"; sınıf atlamaya çalışan işçi sınıfından Jeanne Vaubernier'in, Kral 15. Louis ile tanıştıktan sonra değişen hayatını konu ediniyor. Dram türündeki filmde Fransız sinemasından Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Robin Renucci, Pierre Richard, Marianne Basler ve Pascal Greggory de rol aldı.

    MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI

    MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI

    Ali Ayyıldız'ın yönetmenliğinde çekilen filmin senaryosunu Sezgin Irmak ile Lütfi Albayrak kaleme aldı. Filmde; zorlu koşullarda süren hayatında, yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan'ın, bir yandan sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yandan kendisine yapılan haksızlıklarla yüzleşmesi işleniyor.

    SESSİZ GECE

    SESSİZ GECE

    Joel Kinnaman, Catalina Sandino Moreno ve Kid Cudi'nin başrollerini paylaştığı film, yas tutan bir babanın noel zamanı acımasız bir çeteden intikam almaya karar vermesini anlatıyor. Sessiz Gece, oğlunun ölümünün sorumlularından intikam almak için suç dolu bir dünyaya adım atan acılı bir babanın hikayesini konu ediyor. Noel arifesinde kavgalı iki çete arasındaki çatışma, Brian Godlock'un oğlunun ölümüyle sonuçlanır. Kendisini dilsiz bırakan bir yaralanmanın ardından iyileşmeye çalışan Godlock, adaleti kendi elleriyle sağlamak, oğlunun ölümümün intikamını almak için harekete geçer.

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    sinema Murat Göğebakan vizyon
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