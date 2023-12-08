Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (8 Aralık 2023)

BAŞKA BİR HAYATTA

Celine Song'un yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Greta Lee, Teo Yoo ve John Magaro oynadı. Başka Bir Hayatta, farklı yollara savrulan iki çocukluk arkadaşının hikayesini konu ediyor. Nora ve Hai Sung, birbirlerine derinden bağlı olan iki çocukluk arkadaşıdır. Ancak Nora’nın ailesinin Kore’den Kanada’ya göç etmesiyle Nora ve Hae birbirlerinden kopmak zorunda kalır. Birbirlerinden habersiz geçen yirmi yılın ardından kader onları New York’ta yeniden bir araya getirir. Birlikte geçirdikleri bir hafta boyunca aşkları ve geçmişleriyle yüzleşirler.