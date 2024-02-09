Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (9 Şubat 2024)

Emma Stone'un başrolünde oynadığı haftanın bilim kurgu filmi "Zavallılar", bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Yerli komedi filmi "İyi Bir Aile Değiliz", babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin yaşadığı maceraları konu alıyor. Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen, "Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan" izleyiciyle buluştu. Senaristliğini ve yönetmenliğini Joseph Sorrentino'un üstlendiği "MK Ultra: Gizli Dosyalar", bir psikiyatrist olan Ford Strauss'un hikayesini beyaz perdeye taşıdı. "Harika Kanatlar" filmi 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeye aday. Bu hafat vizyondaki yerli korku filmi ise "Mihrez 3: Cin Bebek" oldu.
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Harika Kanatlar", dünyanın kahramanları Harika Kanatlar'ın arkadaşları Fei'yi partiye ulaştırma mücadelesini odağına alıyor.
Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş, Şinasi Yurtsever, Melisa Doğu, Nergis Çorakçı ve Asiye Dinçsoy'un oynadığı "İyi Bir Aile Değiliz" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Haki Biçici'nin yönetmenliğini yaptığı film, babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin hikayesini anlatıyor.
Engin Akyıldırım yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın yerli korku filmi "Mihrez 3: Cin Bebek", çocuklarının doğumundan sonra esrarengiz olaylarla karşı karşıya kalan bir ailenin hikayesini konu ediniyor.
Senaristliğini ve yönetmenliğini Joseph Sorrentino'un üstlendiği "MK Ultra: Gizli Dosyalar", 1960'ların başlarındaki kötü şöhretli CIA ilaç deneylerini yapan, bilimsel sınırları zorlayan parlak bir psikiyatrist olan Ford Strauss'un hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olan filmin başrollerinde Anson Mount, Jaime Ray Newman ve Jason Patric oynuyor.
Murat Aslan'ın yönetmenliğinde çekilen filmde Ömer Başdoğan, İnan Ulaş Torun, Sadi Celil Cengiz, Bülent Çolak, Gökçen Gökçebağ, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın ve Yeşim Salkım rol aldı. Aslan'ın senaryosuna da imza attığı yapım, "Türkler Çıldırmış Olmalı" filminin hikayesini kaldığı yerden devam ettirecek.