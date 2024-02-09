Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (9 Şubat 2024)

Emma Stone'un başrolünde oynadığı haftanın bilim kurgu filmi "Zavallılar", bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Yerli komedi filmi "İyi Bir Aile Değiliz", babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin yaşadığı maceraları konu alıyor. Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen, "Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan" izleyiciyle buluştu. Senaristliğini ve yönetmenliğini Joseph Sorrentino'un üstlendiği "MK Ultra: Gizli Dosyalar", bir psikiyatrist olan Ford Strauss'un hikayesini beyaz perdeye taşıdı. "Harika Kanatlar" filmi 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeye aday. Bu hafat vizyondaki yerli korku filmi ise "Mihrez 3: Cin Bebek" oldu.

