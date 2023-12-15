Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (15 Aralık 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (15 Aralık 2023)

    15.12.2023 15:19 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 3'ü yerli, 7 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Miray Daner, Burak Dakak ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat" izleyici ile buluştu. TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki", 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanmış gerçek hikayeleri beyaz perdeye taşıdı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Güneşi Beklerken Simitçi" herkesi sinema salonlarına çekmeye aday. Roald Dahl imzalı tüm zamanların en çok satan çocuk kitaplarından biri olan Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın ikonik karakterini merkezine alan "Wonka" filmi 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanmaya aday. Japon yönetmen Hirofumi Kurita'nın "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba-Orchestra Concert-Mugen Train Arc", Rusya yapımı "Kediler Müzede" ile İran, Lübnan ve Malezya ortak yapımı "Kral Fil" animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

    Kesfet

    VİZYON HAREKETLENDİ

    DEMON SLAYER: KİMETSU NO YAİBA ORCHESTRA CONCERT MUGEN TRAİN ARC

    DEMON SLAYER: KİMETSU NO YAİBA ORCHESTRA CONCERT MUGEN TRAİN ARC

    Serinin ikinci konseri olan Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Orchestra Concert Mugen Train Arc'da, Tokyo Filarmoni Orkestrası sahne alıyor.

    GÜNEŞİ BEKLERKEN SİMİTÇİ

    GÜNEŞİ BEKLERKEN SİMİTÇİ

    Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Güneşi Beklerken Simitçi", hayatını simitçilik yaparak kazanan bir adamın 12 Eylül darbesinin yaşandığı gece haksız yere tutuklanıp hapse atılmasını ve sonrasında yaşadıklarını ele alıyor. Gürbey İleri, Tolga Güleç, Ece Gökçen, Bülent Alkış ve İlke Al'ın rol aldığı filmin yönetmenliğini Serkan Özarslan yaptı.

    HAYAT

    HAYAT

    Miray Daner, Burak Dakak ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat" izleyiciyle buluştu. Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol ve Kayhan Açikgöz'ün de oyuncu kadrosunda yer aldığı film; evinden kaçan genç bir kız ile onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikayesini işliyor.

    KEDİLER MÜZEDE

    KEDİLER MÜZEDE

    Filmde her şey dünyanın en önemli başyapıtlarından biri olan Mona Lisa tablosunun müzeye getirilmesiyle başlar. Böyle bir sanat eserini çiğneyip, kemirmek müzede yaşayan tüm fare ve kemirgenlerin en büyük hayalidir. Ama asıl tehlike Mona Lisa’yı çalmak için gelen hırsızlardır. Kedi Vincent cesaretini toplayıp Leonardo Da Vinci’nin şaheseri olan Mona Lisa tablosunun çalınmasını engellemeli ve müzenin namını koruyabilmelidir.

    KRAL FİL

    KRAL FİL

    Kral Fil, kral olma yolunda türlü zorluklarla mücadele eden bir filin hikayesini anlatıyor.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    sinema vizyon
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

    Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

    'Akşam evinize erken gelin' Meteoroloji'den 7 il için uyarı!

    'Akşam evinize erken gelin' Meteoroloji'den 7 il için uyarı!

    Yatak odası itirafı şaşkına çevirdi! "Sadece 10 saniye sürdü"

    Yatak odası itirafı şaşkına çevirdi! "Sadece 10 saniye sürdü"

    Anüsüne sıkıştırdığı bombayla acil servise gitti

    Anüsüne sıkıştırdığı bombayla acil servise gitti

    Dünya bu bankacıyı konuşuyor! Ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu

    Dünya bu bankacıyı konuşuyor! Ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu

    O çift konuştu: 'Kazancım halka dokundu', aylık kazançları...

    O çift konuştu: 'Kazancım halka dokundu', aylık kazançları...

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

    Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

    Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

    Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

    Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

    Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

    Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

    Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

    Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

    Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.