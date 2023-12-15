Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (15 Aralık 2023)

Miray Daner, Burak Dakak ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat" izleyici ile buluştu. TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki", 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanmış gerçek hikayeleri beyaz perdeye taşıdı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Güneşi Beklerken Simitçi" herkesi sinema salonlarına çekmeye aday. Roald Dahl imzalı tüm zamanların en çok satan çocuk kitaplarından biri olan Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın ikonik karakterini merkezine alan "Wonka" filmi 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanmaya aday. Japon yönetmen Hirofumi Kurita'nın "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba-Orchestra Concert-Mugen Train Arc", Rusya yapımı "Kediler Müzede" ile İran, Lübnan ve Malezya ortak yapımı "Kral Fil" animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Serinin ikinci konseri olan Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Orchestra Concert Mugen Train Arc'da, Tokyo Filarmoni Orkestrası sahne alıyor.
Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Güneşi Beklerken Simitçi", hayatını simitçilik yaparak kazanan bir adamın 12 Eylül darbesinin yaşandığı gece haksız yere tutuklanıp hapse atılmasını ve sonrasında yaşadıklarını ele alıyor. Gürbey İleri, Tolga Güleç, Ece Gökçen, Bülent Alkış ve İlke Al'ın rol aldığı filmin yönetmenliğini Serkan Özarslan yaptı.
Miray Daner, Burak Dakak ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat" izleyiciyle buluştu. Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol ve Kayhan Açikgöz'ün de oyuncu kadrosunda yer aldığı film; evinden kaçan genç bir kız ile onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikayesini işliyor.
Filmde her şey dünyanın en önemli başyapıtlarından biri olan Mona Lisa tablosunun müzeye getirilmesiyle başlar. Böyle bir sanat eserini çiğneyip, kemirmek müzede yaşayan tüm fare ve kemirgenlerin en büyük hayalidir. Ama asıl tehlike Mona Lisa’yı çalmak için gelen hırsızlardır. Kedi Vincent cesaretini toplayıp Leonardo Da Vinci’nin şaheseri olan Mona Lisa tablosunun çalınmasını engellemeli ve müzenin namını koruyabilmelidir.
Kral Fil, kral olma yolunda türlü zorluklarla mücadele eden bir filin hikayesini anlatıyor.