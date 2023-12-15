Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (15 Aralık 2023)

KEDİLER MÜZEDE

Filmde her şey dünyanın en önemli başyapıtlarından biri olan Mona Lisa tablosunun müzeye getirilmesiyle başlar. Böyle bir sanat eserini çiğneyip, kemirmek müzede yaşayan tüm fare ve kemirgenlerin en büyük hayalidir. Ama asıl tehlike Mona Lisa’yı çalmak için gelen hırsızlardır. Kedi Vincent cesaretini toplayıp Leonardo Da Vinci’nin şaheseri olan Mona Lisa tablosunun çalınmasını engellemeli ve müzenin namını koruyabilmelidir.