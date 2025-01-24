Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (24 Ocak 2025)

Mert Turak, Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Keremcem, Haldun Dormen ve Altan Erkekli, "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminde bir araya geldi. Nicole Kidman, Harris Dickinson ve Antonio Banderas'ın başrollerini paylaştığı "Babygirl" gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday oldu. Haftanın animasyonları "Kayara", "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu" ve "Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu" filmleri oldu. Haftanın korku filmleri ise "Kurt Adam" ve "Yahuda" filmleri oldu.
Ödüllü Hollywood yıldızları Nicole Kidman, Antonio Banderas ve Harris Dickinson'ın başrollerini paylaştığı "Babygirl", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak. Halina Reijn'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, evli ve yüksek rütbeli bir CEO'nun, genç bir stajyerle yaşadığı yasak aşkla kariyeri ve ailesini tehlikeye atmasını işliyor.
Belçika, Fransa ve Letonya ortak yapımı "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu" filminin yönetmenliğini Gints Zilbalodis üstlendi. Film, büyük bir sel sonucu evi yerle bir olan bir kedinin, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bulması ve farklılıklarına rağmen birlikte yaşama mücadelesini odağına alıyor.
Cesar Zelada'nın filmi "Kayara", sadece erkek İnkaların bünyesinde bulunabildiği haberci Chasqui İnka grubuna katılmayı hayal eden genç bir İnka kadının hikayesini anlatıyor.
Leigh Whannell'in çektiği "Kurt Adam", dolunay sırasında bir kurt adamın hedefi haline gelen bir ailenin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
ABD, Birleşik Krallık ve Kanada yapımı "Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu" haftanın bir diğer animasyon filmi olacak. Peter Browngardt'ın yönetmenliğini yaptığı film, babalarından kalan evlerini kurtarmak için sakız fabrikasında işe giren Daffy Duck ve Porky Pig'in dünyayı kurtarmak için giriştiği macerayı konu ediniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum