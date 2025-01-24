Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (24 Ocak 2025)

Mert Turak, Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Keremcem, Haldun Dormen ve Altan Erkekli, "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminde bir araya geldi. Nicole Kidman, Harris Dickinson ve Antonio Banderas'ın başrollerini paylaştığı "Babygirl" gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday oldu. Haftanın animasyonları "Kayara", "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu" ve "Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu" filmleri oldu. Haftanın korku filmleri ise "Kurt Adam" ve "Yahuda" filmleri oldu.