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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (24 Ocak 2025)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (24 Ocak 2025)

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.01.2025 17:38
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Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona ikisi yerli, 7 film izleyiciyle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Mert Turak, Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Keremcem, Haldun Dormen ve Altan Erkekli, "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminde bir araya geldi. Nicole Kidman, Harris Dickinson ve Antonio Banderas'ın başrollerini paylaştığı "Babygirl" gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday oldu. Haftanın animasyonları "Kayara", "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu" ve "Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu" filmleri oldu. Haftanın korku filmleri ise "Kurt Adam" ve "Yahuda" filmleri oldu.

VİZYON HAREKETLENDİ

BABYGIRL

BABYGIRL

Ödüllü Hollywood yıldızları Nicole Kidman, Antonio Banderas ve Harris Dickinson'ın başrollerini paylaştığı "Babygirl", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak. Halina Reijn'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, evli ve yüksek rütbeli bir CEO'nun, genç bir stajyerle yaşadığı yasak aşkla kariyeri ve ailesini tehlikeye atmasını işliyor.

FLOW: BİR KEDİNİN YOLCULUĞU

FLOW: BİR KEDİNİN YOLCULUĞU

Belçika, Fransa ve Letonya ortak yapımı "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu" filminin yönetmenliğini Gints Zilbalodis üstlendi. Film, büyük bir sel sonucu evi yerle bir olan bir kedinin, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bulması ve farklılıklarına rağmen birlikte yaşama mücadelesini odağına alıyor.

KAYARA

KAYARA

Cesar Zelada'nın filmi "Kayara", sadece erkek İnkaların bünyesinde bulunabildiği haberci Chasqui İnka grubuna katılmayı hayal eden genç bir İnka kadının hikayesini anlatıyor.

KURT ADAM

KURT ADAM

Leigh Whannell'in çektiği "Kurt Adam", dolunay sırasında bir kurt adamın hedefi haline gelen bir ailenin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

LOONEY TUNES: DÜNYAYI KURTARMA OPERASYONU

LOONEY TUNES: DÜNYAYI KURTARMA OPERASYONU

ABD, Birleşik Krallık ve Kanada yapımı "Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu" haftanın bir diğer animasyon filmi olacak. Peter Browngardt'ın yönetmenliğini yaptığı film, babalarından kalan evlerini kurtarmak için sakız fabrikasında işe giren Daffy Duck ve Porky Pig'in dünyayı kurtarmak için giriştiği macerayı konu ediniyor.

Anahtar Kelimeler:
vizyon
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