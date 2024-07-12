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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (12 Temmuz 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (12 Temmuz 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.07.2024 15:44
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, ikisi yerli, 8 yapım izleyiciyle buluşacak. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Lee Isaac Chung'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Kasırgalar" gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçladı. Scarlett Johansson ve Channing Tatum'un başrollerini paylaştığı "Beni Ay'a Uçur", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday oldu.Niclas Larsson'un yönettiği "Anne, Kalk!" komedi ve dram karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye yansıttı. Haftanın korku filmleri "MaXXXine", "Işıkları Söndürme" oldu. Anastasiya Budakva'nın yönettiği "Cin Köyü", Cemal Fidan'ın filmi "Vefk-i Cin Sekar" ve Atakan Şatıroğlu'nun çektiği "Lumme" ise haftanın yerli korku filmleri olarak beyaz perdede yerini aldı.

    Express

    VİZYON HAREKETLENDİ

    ANNE, KALK!

    ANNE, KALK!

    Niclas Larsson'un yönettiği "Anne, Kalk!" komedi ve dram karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye yansıtacak.Ewan McGregor, Rhys Ifans, Taylor Russell, Ellen Burstyn, Lake Bell ve F. Murray Abraham'ın rol aldığı filmin konusu özetle şöyle: "Bir mobilya mağazasında Anne yeşil bir kanepeye oturup, kalkmayı reddederken yıllardır görüşmeyen üç çocuğundan bu davranışının sebebini anlamalarını bekler. Mağaza yöneticilerinin yardımıyla kardeşler, hayatlarını değiştirecek aile gerçeklerini ortaya çıkaran akıl almaz bir yolculuğa çıkarlar."

    BENİ AY'A UÇUR

    BENİ AY'A UÇUR

    Scarlett Johansson ve Channing Tatum'un başrollerini paylaştığı "Beni Ay'a Uçur", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak. Greg Berlanti'nin yönettiği yapım, NASA'nın riskli Ay'a iniş görevinin ters gitmesi olasılığına karşı, sahte Ay'a iniş videosu hazırlanması sırasında yaşananları konu ediniyor. Filmde Johansson ve Tatum ikilisine Woody Harrelson, Jim Rash, Ray Roman, Peter Jacobson ve Christian Clemenson eşlik ediyor.

    CİN KÖYÜ

    CİN KÖYÜ

    Cin Köyü, annesinin ölümünün ardından korkunç kabuslar görmeye başlayan bir kadının hikayesini konu ediyor.

    IŞIKLARI SÖNDÜRME

    IŞIKLARI SÖNDÜRME

    Jarrett Austin Brown, John Bucy ve Bella DeLong'un oynadığı Andy Fickman'ın filmi "Işıkları Söndürme", bir müzik festivaline gitmek için yola çıkan bir grup arkadaşın bu süreçte karşılaştıkları doğaüstü olaylar etrafında dönüyor.

    KASIRGALAR

    KASIRGALAR

    Gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlayan "Kasırgalar"ın yönetmenliğini Lee Isaac Chung üstlendi.Başrollerini Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Kiernan Shipka, David Corenswet, Sasha Lane ve Maura Tierney'in paylaştığı film, 1996'da gösterime girerek, dünya genelinde 494,6 milyon dolar hasılata ulaştı.Twister'ın bağımsız bir hikayeyi konu edinen devam filmi, hortumların muazzam gücünü tahmin etmeye ve ehlileştirmeye çalışmak için bir araya gelen iki farklı ekibin hikayesini anlatıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    sinema vizyon
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