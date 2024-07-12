Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (12 Temmuz 2024)

Lee Isaac Chung'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Kasırgalar" gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçladı. Scarlett Johansson ve Channing Tatum'un başrollerini paylaştığı "Beni Ay'a Uçur", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday oldu.Niclas Larsson'un yönettiği "Anne, Kalk!" komedi ve dram karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye yansıttı. Haftanın korku filmleri "MaXXXine", "Işıkları Söndürme" oldu. Anastasiya Budakva'nın yönettiği "Cin Köyü", Cemal Fidan'ın filmi "Vefk-i Cin Sekar" ve Atakan Şatıroğlu'nun çektiği "Lumme" ise haftanın yerli korku filmleri olarak beyaz perdede yerini aldı.

