Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi ( 5 Nisan 2024)

Dev Patel'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olan "Maymun Adam", bir adamın annesini öldüren ve sistematik olarak yoksulları ve güçsüzleri mağdur eden yozlaşmış liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor. Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alan "İki Gözüm Ahmet-Sürgün" izleyici ile buluştu. Mike Mitchell ve Stephanie Stine yönetmenliğindeki ABD yapımı "Kung Fu Panda 4" ile yerli animasyon film "Ekip: Sibera -Güneş Fırtınası" animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeye aday.
Siber dünyaya mesafeli olan Hakan’ın, bu dünyayı keşfederken karşılaştığı sorunlar ve ürettiği çözümler ele alınıyor.
Haftanın bir diğer aksiyon ve macera filmi "Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk", insanlık tarafından yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla'nın, bu kez hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini anlatıyor. Adam Wingard'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Rebecca Hall, Brian Tyree Henry ve Dan Stevens rol aldı.
Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi "Hep Yek: Aşiret", kendini olaylar zinciri içinde bulan iki adamın yaşadıklarını odağına alıyor. Filmde başrolleri İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş ve Savaş Satış paylaştı.
Gani Rüzgar Şavata ve Hüsnü Hakan Gürtop'un yönettiği "İki Gözüm Ahmet-Sürgün" izleyici ile buluşacak. Özgür Tüzer'in başrolünde oynadığı film, sanatçı Ahmet Kaya'nın Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alıyor.
Kung Fu Panda 4, Kung fu sevgisi sadece doyumsuz iştahıyla eşleşen ünlü panda Po'nun Çin'deki maceralarını konu ediyor. Ölüme meyden okuyan maceraların ardından Ejderha Savaşçısı Po, artık dinlenmesi için Huzur Vadisi'nin Ruhani Lideri olarak görevlendirilir. Ancak bu yeni görev türlü sorunları da beraberinde getirir. Ruhani liderlik hakkında bildikleri taş devri diyeti hakkında bildikleri kadar olan Po'nun bu önemli görevi üstlenmeden önce bir Ejderha Savaşçı bulup onu yetiştirmesi gerekmektedir. Tam da bu sırada kötü kalpli bir büyücü olan Bukalemun, her yaratığa dönüşebilen bir kertenkele olarak ortaya çıkar. Bukelemun'un hedefinde Po'nun Bilgelik Asası vardır. Bukalemun asayı ele geçirmeyi başarırsa, Po'nun alt ettiği tüm kötüleri ruhlar aleminden geri çağırabilecektir. Bukalemun karşısında yardıma ihtiyacı olan Po, desteği eşsiz yeteneklere sahip, kıvrak zekalı hırsız Zhen’den alır. Yeni ortağı ile birlikte Huzur Vadisi'ni Bukalemun'un pençelerinden korumaya çalışan Po, bu süreçte kahramanların en beklenmedik yerlerde ve şekillerde bulunabileceğini keşfeder.