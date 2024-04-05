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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi ( 5 Nisan 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi ( 5 Nisan 2024)

    05.04.2024 15:14
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 5'i yerli 8 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Dev Patel'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olan "Maymun Adam", bir adamın annesini öldüren ve sistematik olarak yoksulları ve güçsüzleri mağdur eden yozlaşmış liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor. Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alan "İki Gözüm Ahmet-Sürgün" izleyici ile buluştu. Mike Mitchell ve Stephanie Stine yönetmenliğindeki ABD yapımı "Kung Fu Panda 4" ile yerli animasyon film "Ekip: Sibera -Güneş Fırtınası" animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeye aday.
    Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır

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    KUNG FU PANDA 4

    KUNG FU PANDA 4

    Kung Fu Panda 4, Kung fu sevgisi sadece doyumsuz iştahıyla eşleşen ünlü panda Po'nun Çin'deki maceralarını konu ediyor. Ölüme meyden okuyan maceraların ardından Ejderha Savaşçısı Po, artık dinlenmesi için Huzur Vadisi'nin Ruhani Lideri olarak görevlendirilir. Ancak bu yeni görev türlü sorunları da beraberinde getirir. Ruhani liderlik hakkında bildikleri taş devri diyeti hakkında bildikleri kadar olan Po'nun bu önemli görevi üstlenmeden önce bir Ejderha Savaşçı bulup onu yetiştirmesi gerekmektedir. Tam da bu sırada kötü kalpli bir büyücü olan Bukalemun, her yaratığa dönüşebilen bir kertenkele olarak ortaya çıkar. Bukelemun'un hedefinde Po'nun Bilgelik Asası vardır. Bukalemun asayı ele geçirmeyi başarırsa, Po'nun alt ettiği tüm kötüleri ruhlar aleminden geri çağırabilecektir. Bukalemun karşısında yardıma ihtiyacı olan Po, desteği eşsiz yeteneklere sahip, kıvrak zekalı hırsız Zhen’den alır. Yeni ortağı ile birlikte Huzur Vadisi'ni Bukalemun'un pençelerinden korumaya çalışan Po, bu süreçte kahramanların en beklenmedik yerlerde ve şekillerde bulunabileceğini keşfeder.

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    sinema
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