Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (1 Mart2024)

Haftanın bilim kurgu aksiyon filmi "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki", ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini konu ediyor. Kudret Sabancı'nın yönettiği "Son Şarkı-Ahmet'in Türküsü", müzik dünyasının ünlü ismi Ahmet Kaya'nın hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor. Haftanın animasyonları "Altın Gaga ve Macera Çetesi" ile "Ayı Teddy'nin Maceraları" oldu. Haftanın korku ve gerilim filmleri olarak "Derin Tehlike" ve "Sevgili David" filmleri dikkatleri çekti. "Senden Başka" filmi ise romantik komedi sevenlerin ilgisini çekmeye aday. Haftanın komedi filmi ise Mısır yapımı "Şaşkın Damat" oldu. Berfi Dicle Öğüt'ün çektiği "İki Nehir Arasında", I. Dünya Savaşı sırasında Irak Cephesinde savaşmış ve esir düşmüş Türk ve İngiliz askerlerin hikayesini anlatıyor.
Dong Long ve Nigel W. Tierney'in sinemaya uyarladığı Çin yapımı "Altın Gaga ve Macera Çetesi" içgüdülerinin peşinden giden ve uçmayı öğrenen Altıngaga'nın, bazı sırları çözmek için kız kardeşiyle Kuşlar Şehri'ne gitmeye karar vermesini ve şehri kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.
Scott Chambers ve Becca Hirani'nin yönettiği "Derin Tehlike", ailesini bir köpek balığı saldırısında kaybeden genç bir kadının hikayesini odağına alıyor.
Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson ve Lea Seydoux'u bir araya getiren "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" izleyici ile buluştu. Denis Villeneuve yönetmenliğindeki yapım, macera, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Film, ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini odağına alıyor. Ailesini hedef alan komploculara karşı intikam savaşı başlatan ve bu süreçte, Chani ve Fremen'lerle güçlerini birleştiren Atreides, zor bir seçimle karşı karşıya kalır.
Berfi Dicle Öğüt'ün çektiği "İki Nehir Arasında", I. Dünya Savaşı sırasında Irak Cephesinde savaşmış ve esir düşmüş Türk ve İngiliz askerlerin hikayesini anlatıyor.
Başrollerinde Sydney Sweeney ve Glen Powell'ın yer aldığı "Senden Başka", mükemmel başlayan bir ilk buluşmadan sonra birbirlerinden buz gibi soğuyan Bea ve Ben'in kendilerini beklenmedik bir şekilde Avustralya'da bir düğünde bulmalarını konu alıyor. Genç ikiliye Dermot Mulroney, Michelle Hurd, Alexandra Shipp ve Darren Barnet'in eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Will Gluck oturuyor.