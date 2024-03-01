Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (1 Mart2024)

Haftanın bilim kurgu aksiyon filmi "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki", ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini konu ediyor. Kudret Sabancı'nın yönettiği "Son Şarkı-Ahmet'in Türküsü", müzik dünyasının ünlü ismi Ahmet Kaya'nın hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor. Haftanın animasyonları "Altın Gaga ve Macera Çetesi" ile "Ayı Teddy'nin Maceraları" oldu. Haftanın korku ve gerilim filmleri olarak "Derin Tehlike" ve "Sevgili David" filmleri dikkatleri çekti. "Senden Başka" filmi ise romantik komedi sevenlerin ilgisini çekmeye aday. Haftanın komedi filmi ise Mısır yapımı "Şaşkın Damat" oldu. Berfi Dicle Öğüt'ün çektiği "İki Nehir Arasında", I. Dünya Savaşı sırasında Irak Cephesinde savaşmış ve esir düşmüş Türk ve İngiliz askerlerin hikayesini anlatıyor.

