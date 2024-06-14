Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (14 Haziran 2024)

Hande Doğandemir, Yağızcan Konyalı ve Nur Fettahoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Daha İyi Bir Yarın" izleyici ile buluşacak - Vural Eyikan'ın çektiği "Sekiz1" yerli aksiyon meraklılarının iligisini çekmeye aday. Ufuk Cebeci'nin yönettiği "Veda Partisi", bir siyasi parti başkanının eşi olan Yonca'nın, yakın arkadaşları için düzenlediği bekarlığa veda partisinde yaşanan olayları işliyor. Vural Eyikan'ın çektiği, Enes Kurt, Sinan Çelik ve Cihan Dönmez'in rol aldığı "Sekiz1" yerli aksiyon meraklılarının iligisini çekmeye aday. Jorge Cuchi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Kötü Oyuncu", bir film çekimi esnasında rol arkadaşının suçlamasıyla karşı karşıya kalan bir aktörün yaşadıklarını konu ediyor. Haftanın korku filmleri ise "Siccin7", "Işıkları Kapat" ve "Mahzen" filmleri oldu. Haftanın animasyonları ise "Ters Yüz 2" ve "Süper Maymun Shimmy" olarak seyircisinin karşısına çıktı.
Hande Doğandemir, Yağızcan Konyalı ve Nur Fettahoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Daha İyi Bir Yarın" izleyici ile buluşacak.Emre Kavuk'un yönetmenliğini yaptığı film, sevgilisi tarafından terk edilen bir gencin, aşk acısı çekmesiyle gelişen olayları ele alıyor.
Mark MacNicol'un Birleşik Krallık yapımı filmi "Işıkları Kapat"ın başrollerini Adam Robertson, Kirsty Strain ve Rachel Flynn paylaşıyor. Film, gün ışığı fobisi olan genç bir kızın, bu fobiyi neden geliştirdiğini anlamasına yardım etmesi için bir medyumdan destek alması sonrasında yaşananları aktarıyor.
Jorge Cuchi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Kötü Oyuncu", bir film çekimi esnasında rol arkadaşının suçlamasıyla karşı karşıya kalan bir aktörün yaşadıklarını konu ediyor. Meksika yapımı filmin başrollerini Alfonso Dosal, Fiona Palomo ve Gerardo Trejoluna paylaşıyor.
Freya Allan, Peter Mullan ve Ned Dennehy'in rol aldığı Alberto Corredor'un filmi "Mahzen" haftanın bir diğer Birleşik Krallık yapımı korku filmi olacak.
Vural Eyikan'ın çektiği, Enes Kurt, Sinan Çelik ve Cihan Dönmez'in rol aldığı "Sekiz1" yerli aksiyon meraklılarının iligisini çekmeye aday.